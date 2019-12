Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019

12. 12. 2019

(předběžné údaje)

Počet obyvatel Pardubického kraje vzrostl od počátku roku do konce září o téměř 1,5 tisíce osob, k 30. září žilo na území kraje celkem 521 772 osob. Na přírůstku počtu obyvatel se podílelo zejména zahraniční stěhování, 116 obyvatel přibylo i přirozenou měnou. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl počet narozených, zemřelých mírně ubylo. Počty sňatků i rozvodů se meziročně snížily.

Podle předběžné statistické bilance žilo na území Pardubického kraje k 30. září 2019 celkem 521 772 osob, v tom 259 115 mužů a 262 657 žen. Oproti 1. lednu 2019 vzrostl celkový počet obyvatel kraje o 1 456 osob. Přirozenou měnou (rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých) vzrostl počet obyvatel v kraji o 116 osob, stěhováním přibylo 1 340 osob.

Počet obyvatel se ve sledovaném období zvýšil celkem v devíti krajích České republiky. Absolutně i relativně (po přepočtu na 1 000 obyvatel) nejvíce obyvatel přibylo ve Středočeském kraji a Hlavním městě Praze (11,9 ‰, resp. 10,2 ‰). Pardubický kraj se s hodnotou 3,7 ‰ zařadil na čtvrté místo v mezikrajském srovnání. K nejvyššímu relativnímu úbytku obyvatel došlo v krajích Moravskoslezském a Karlovarském (-2,3 ‰, resp. -1,6 ‰).

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Na kladné hodnotě migračního salda v kraji měla zásluhu zahraniční migrace. Ze zahraničí se na území Pardubického kraje během 1. až 3. čtvrtletí 2019 přistěhovalo 2 149 osob (tři pětiny z nich směřovaly do okresu Pardubice), do zahraničí se vystěhovalo 673 osob. Celkový přírůstek stěhováním se zahraničím tedy byl 1 476 osob. Stěhováním mezi kraji České republiky přišel Pardubický kraj o 136 obyvatel (3 061 přistěhovalých a 3 197 vystěhovalých).

Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2019

K nejvyššímu absolutnímu i relativnímu celkovému přírůstku obyvatel došlo v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 v okrese Pardubice (+1 409 osob, 10,8 ‰). Na zvýšení počtu obyvatel se na Pardubicku podílelo zejména stěhování (+1 296 osob), obyvatele ale získalo i přirozenou měnou (+113 osob). Kladné přirozené přírůstky zaznamenaly rovněž okresy Svitavy a Ústí nad Orlicí (+10, resp. +12 osob), díky migračním ztrátám se zde však celkově počet obyvatel snížil. Na celkovém přírůstku populace v okrese Chrudim (+ 163 osob) se podílelo pouze stěhování.

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2019

V průběhu prvních devíti měsíců roku 2019 se podle předběžných údajů v kraji živě narodilo 4 292 dětí, to je o 87 dětí více než ve stejném období vloni. Na 1 000 obyvatel středního stavu připadalo 11,0 živě narozených, republikový průměr činil 10,7 ‰. Prvorozené děti tvořily 47 % všech živě narozených, druhorozené 39 % a děti narozené ve třetím či vyšším pořadí 14 %. Mimo manželství se narodilo 2 044 dětí, tj. 47,6 % (o 1,2 procentního bodu méně než ve stejném období roku 2018).

Během 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 v kraji zemřelo 4 176 osob (z toho 2 068 mužů), což je o 7 méně než v témže období loňského roku. Úmrtnost vyjádřená počtem zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu dosáhla 10,7 ‰, což je hodnota nad republikovým průměrem (10,5 ‰). Téměř polovina (47 %) zemřelých byla starší 80 let. V uvedeném období zemřelo v kraji 8 dětí do 1 roku, z toho 5 dětí do 28 dnů po narození.

V prvních třech čtvrtletích roku 2019 bylo v kraji uzavřeno 2 246 manželství, tj. o 133 méně než ve stejném období roku 2018. V 72 % událostí šlo u obou snoubenců o jejich první sňatek. Rozvedeno bylo v kraji podle dostupných údajů během ledna až září 2019 celkem 803 manželství (o 28 méně než v témže období předchozího roku). Mezi rozvedenými manželstvími převažovala ta s nezletilými dětmi (61 %). Přibližně u čtyř pětin mužů i žen šlo o první rozvod.

Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. až 3. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí