Ranní GBP/USD - Čtvrtek 12.12.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

Britská libra měla během včerejšího dne nad pasivnějším dolarem navrch. Cena měnového páru GBP/USD se prodrala nad týdenní rezistenci a zároveň nad kulaté číslo 1,3200.



GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1

Dnes máme 12. prosince a to je den voleb do britského parlamentu, tedy pro britskou libru fundament číslo 1 po celý den. Pro americký dolar vyjde z USA ve 14:30 výsledek indexu PPI (změny cen výrobků ve výrobním procesu). Fundamentů není mnoho, ale díky britským volbám by mohlo být na měnovém páru GBP/USD živo. To sebou může přinést nelogické pohyby a obchodování může být velice volatilní a riskantní. Velmi blízko od aktuální ceny je rezistenční zóna 1,3311 až 1,3373, která při pohledu na týdenní graf sloužila v minulosti i jako dobrý support, ale hlavně jsou to maxima roku 2019 !!!. Pokud se tam cena dostane a ke konci roku uzavře, tak roční svíce bude vypadat jako jeden velký býčí pin-bar, což by dávalo zajímavé naděje pro příští rok 2020.

UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.