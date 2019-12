Britové dnes opět míří k volebním urnám (Ranní zpráva z finančního trhu)

Britové rozhodnou ve volbách o dalším vývoji. Průzkumy favorizují Konzervativní stranu. Evropská centrální banka v čele s novou šéfkou ponechá úrokové sazby beze změny. Tomáš Holub z ČNB se těsně kloní k tomu, že na hlasování příští týden bude opět hlasovat pro vyšší sazby.

ECB sazby nezmění

Poté, co Fed včera ponechal úrokové sazby beze změny, se pozornost finančních trhů přesunuje zpět k obchodním válkám, kde v neděli vyprší termín pro zvýšení cel na dovozy z Číny do USA. Nicméně pro dnešek budou hlavní událostí volby do Dolní sněmovny parlamentu Velké Británie. Volební místnosti se zavřou a první odhady výsledků budou k dispozici dnes v 23:00 CET. Naším hlavním scénářem je, že volby vyhrají Konzervativci a efektivní majoritu v Dolní sněmovně získají bez pomoci další britské strany. Průzkumy stále Konzervativce favorizují, ale některé ukazují, že to může být těsné. Více v našem reportu zde http://bit.ly/35cvqtx.

Silnou pozornost přitáhne zasedání Evropské centrální banky. Ani zde se změna sazeb nečeká, ale zasedání poprvé povede nová šéfka ECB Christine Lagarde a trhy tak budou dychtivě nasávat její názory na ekonomiku, využití nástrojů ECB a inflační cíl.

Fed přechází do vyčkávacího módu

Americká centrální banka dle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny. Současně signalizovala, že v příštím roce úrokové sazby měnit nebude. Většina členů Fedu očekává do konce příštího roku klíčovoou úrokovou sazbu poblíž 1,6 % a její nárůst na 1,9 % v roce 2021. Náš pohled na ekonomiku USA je pesimističtější a v příštím roce tak čekáme další pokles úrokových sazeb Fedu. Blíže zde http://bit.ly/2YwcKlW.

Inflace ve Spojených státech v listopadu vzrostla na 2,1 %, když se čekalo 2,0 %. Jádrová inflace zůstala bez změny na 2,3 %.

Holub z ČNB náhled na ekonomiku nemění

Člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub v rozhovoru pro Reuters uvedl, že vidí pravděpodobnost lehce nad 50 %, že bude hlasovat „konsistentně s tím listopadem“. Připomeňme, že v listopadu Holub hlasoval pro zvýšení sazeb. My i nadále čekáme, stabilitu úrokových sazeb na zasedání příští středu. ČNB si ale zachová svou rétoriku o možnosti utažení měnové politiky skrze vyšší sazby.