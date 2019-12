Rozbřesk: Britské volby centrem dění na libře i euru, ECB zřejmě lehce sníží inflační výhled

Řada Britů věří, že dnešní volby přinesou konečně trochu jasno do otázky brexitu. I proto si také v průzkumech udržoval v posledních týdnech náskok Boris Johnson, jehož plán je při porovnání s opozicí přece jen trochu přímočařejší - odejít z Evropské unie na konci ledna, a to podle poslední s Bruselem předjednané dohody. Pokud dnes konzervativci získají ve sněmovně většinu, nechá Johnson pravděpodobně ještě před Vánocemi hlasovat právě o této výstupní dohodě a libra může ještě mírně posílit. Trhy však do značné míry na tento scénář sází a výraznější prostor pro posílení libry už před sebou nevidíme - také kvůli přetrvávající vnější nerovnováze Británie (deficit běžného účtu opět přesahuje 3,5 % HDP) a současně kvůli tomu, že rozvodová dohoda s EU teprve nastartuje novou složitou kapitolu vyjednávání obchodní dohody Británie s EU.



Výraznější nejistotu by na trhy vrátil scénář, ve kterém by konzervativci většinu nezískali. Pokud by to bylo o více než pět až osm hlasů, byli by pravděpodobně nuceni spolupracovat s liberálními demokraty, kteří požadují nové referendum. Brexit by se oddálil a paleta možných vyústění opět rozšířila… a vyšší nejistotu by pravděpodobně libra nenesla minimálně krátkodobě dobře.



Další zásadní událostí dneška je zasedání ECB . Na něm se poprvé představí ve vedoucí roli Christine Lagardeová, která toho k měnové politice zatím trhům příliš neřekla. Počítáme, s tím, že ECB lehce zhorší svůj inflační výhled. Lagardeová ovšem bude spíše chtít akcentovat stabilizaci předstihových indikátorů a pravděpodobně nebude chtít otevírat vůbec debatu o možném nasazení nových měnově-politických zbraní. To by pro euro za jiných okolností mohlo být lehce pozitivní, dnes ale trhy budou ještě vyčkávat na výsledky britských voleb . Volební místnosti se uzavřou až ve 23:00 a ne dlouho poté se objeví v éteru první odhady výsledků…Vyšší inflace a pozitivní očekávání před volbami v Británii jakoby koruně v posledních dnech lehce pomáhaly. Posunout se pod 25,50 EUR/CZK ovšem asi pro českou měnu zatím nebude úplně jednoduché (a to i v případě vyjasnění situace okolo brexitu - viz úvodník).Lehce holubičí vyznění včerejšího zasedání Fedu , který fakticky slíbil, že uplynou roky, než zneguje letošní trojí snížení úroků, pomohlo eurodolaru výše.Dnes bude na ECB , aby skrze své zasedání vrátila úder.Nicméně obě události mohou být dnes v noci zastíněny výsledky britských parlamentních voleb . Čeká se, že konzervativci premiéra Johnsona získají většinu a v klidu dokončí brexit (a proto je libra tak silná). Jakýkoliv jiný výsledek by byl pro libru a nepřímo i euro (proti dolaru ) zklamáním. Dodejme, že volební místnosti se dnes uzavřou ve 23:00 našeho času a poté budou zveřejněny první odhady výsledků. Sčítání skutečných hlasů v jednomandátových obvodech však bude trvat celou noc a jasno může být až zítra ráno kolem 6 hodiny.Nejhůře se včera dařilo indexu Dow Jones Industrial Average, který se v průběhu obchodování nejčastěji pohyboval v červeném teritoriu, kam ho srážely akcie Boeingu a Home depot . Americká agentura FAA, která má kontrolu nad letectvím ve Spojených státech, vydala prohlášení, že Boeingům 737 MAX nebude obnovena možnost létat ani do konce letošního roku. Akcie Boeing začínaly den cca 1% poklesem, který se jim ale poměrně rychle povedlo smazat a zakončily dokonce v zisku 0,6 %. Dalším titulem s horšími zprávami byl i Home Depot, jehož akcie oslabily o 1,8 %. S horším výhledem přišel i oděvnický American Eagle Outfitters, který oslabil dokonce o 6,6 %.