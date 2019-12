Saldo vnitřního i zahraničního stěhování bylo kladné a počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 1 767 osob. Saldo vnitřního stěhování ale bylo výrazně nižší (z jiných krajů se přistěhovalo o 50 osob více, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo), saldo zahraničního stěhování tvořilo 97 % přírůstku obyvatel kraje stěhováním (počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet do ciziny vystěhovalých o 1 717 osob).

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 9 měsíců roku 2019 zvýšil o 2 882 osob. Tři pětiny celkového přírůstku počtu obyvatel tvoří migrační přírůstek obyvatel, jenž je tvořen výhradně kladným saldem zahraničního stěhování. Proti stejnému období roku 2018 v kraji poklesl počet živě narozených, snížil se ale i počet zemřelých, poklesl počet sňatků, snížil se ale i počet rozvodů. Vzrostl počet přistěhovalých i počet vystěhovalých.

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 30. září 2019 celkem 1 190 549 obyvatel, za 9 měsíců se tak počet obyvatel zvýšil o 2 882 osob. Přírůstek obyvatel stěhováním převýšil výši přirozeného přírůstku. Do Jihomoravského kraje se přistěhovalo o 1 767 osob více, než se z kraje vystěhovalo a narodilo se zde o 1 115 osob více, než v kraji zemřelo.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2019

(předběžné údaje)

Z okresů Jihomoravského kraje se počet obyvatel snížil ve 2 okresech, výrazněji v okrese Hodonín (o 155 osob) a dále v Brně-městě (o 14 osob). V okrese Hodonín byl zaznamenán přirozený úbytek obyvatel i úbytek obyvatel stěhováním, v Brně-městě se celkový počet obyvatel snížil zásluhou stěhování. V okrese Znojmo sice mírně převýšil počet zemřelých počet živě narozených, celkový počet obyvatel se ale za 9 měsíců zvýšil zásluhou stěhování. Ve zbylých 4 okresech byl zaznamenán současně migrační i přirozený přírůstek obyvatel. Nejvíce obyvatel, a to 1 710, přibylo v okrese Brno-venkov.

Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán celkem v 9 krajích, v Karlovarském, Ústeckém, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji se počet obyvatel od počátku roku snížil. Počet obyvatel ČR vzrostl o 31,4 tisíc osob, a to především zásluhou zahraničního stěhování, neboť přirozený přírůstek tvořil pouze necelých 5 % z celkového přírůstku počtu obyvatel.

Podle předběžných údajů se v Jihomoravském kraji za 9 měsíců roku 2019 živě narodilo 10 148 dětí, což ve srovnání s definitivními výsledky stejného období minulého roku bylo o 237 dětí méně. Je ale nutno uvést, že počet narozených v roce 2018 byl v posledním desetiletí (vždy za 9 měsíců jednotlivých let) nejvyšší.

Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. až 3. čtvrtletí 5 191 chlapců a 4 957 děvčat), v okrese Brno-venkov ale chlapci tvořili jen 49,8 % narozených dětí a v okrese Břeclav byl počet narozených chlapců a děvčat shodný (466). Celkem 47,1 % všech živě narozených dětí bylo prvorozených (4 781 dětí), 39,3 % druhorozených (3 992 dětí) a 1 375 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (13,5 %). Mimo manželství se za 9 měsíců roku 2019 narodilo 4 324 dětí (o 203 méně, než ve stejném období minulého roku) a tvořily 42,6 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 48,2 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v okrese Znojmo (49,5 %), naopak v okrese Brno-venkov to bylo pouze 40,0 % dětí.

V 1. až 3. čtvrtletí letošního roku zemřelo v Jihomoravském kraji 9 033 osob (4 565 mužů, 4 468 žen), což bylo o 364 osob méně než ve stejném období minulého roku (počet zemřelých za 9 měsíců roku 2018 byl ale nejvyšší v posledních 10 letech). Ve struktuře zemřelých podle věku byly nejpočetnější skupinou zemřelých osoby ve věku 80 až 89 let (31,7 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (26,2 %). Mezi zemřelými však bylo i 21 dětí do 1 roku a 9 dětí ve věku 1 až 14 let (v souhrnu 0,3 % zemřelých).

Do Jihomoravského kraje se v průběhu ledna až září 2019 přistěhovalo 9 904 osob, tedy o 504 osob více než ve srovnatelném období loňského roku. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 5 270 osob (53,2 % přistěhovalých) a 4 634 osob ze zahraničí (46,8 % přistěhovalých). Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 8 137 osob (o 1 031 osob více než za 9 měsíců roku 2018). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 5 220 osob (64,2 % vystěhovalých) a 2 917 osob se odstěhovalo do zahraničí (35,8 % vystěhovalých).

Saldo vnitřního i zahraničního stěhování bylo kladné a počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 1 767 osob. Saldo vnitřního stěhování ale bylo výrazně nižší (z jiných krajů se přistěhovalo o 50 osob více, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo), saldo zahraničního stěhování tvořilo 97 % přírůstku obyvatel kraje stěhováním (počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet do ciziny vystěhovalých o 1 717 osob).

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí (předběžné údaje)

Od počátku roku 2019 bylo v kraji uzavřeno 5 275 sňatků, což bylo o 259 méně než za 9 měsíců roku 2018. Podobně jako v případu počtu živě narozených a počtu zemřelých, tak i počet uzavřených sňatků byl ale v roce 2018 nejvyšší z posledních 10 let. V 3 804 případech byli oba snoubenci svobodní (72,1 % z celku).

Soudy v Jihomoravském kraji podle dosud dostupných informací vydaly v průběhu prvních tří čtvrtletí 1 909 rozhodnutí o rozvodu manželství (o 54 méně než ve stejném období minulého roku). Ve více než polovině případů byl rozvod společným návrhem (997 rozvodů, tj. 52,2 % z celku). V 603 případech (31,6 % celku) byla navrhovatelkou rozvodu žena. V 1 149 případech (60,2 % celku) bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi (539 manželství s 1 dítětem, 533 manželství se 2 dětmi a 77 manželství se 3 a více dětmi). Graf Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí

Zajímavosti demografického vývoje za 9 měsíců lze hledat jednak ve srovnání relativních ukazatelů s ostatními kraji, a také ve srovnání situace v jihomoravských okresech se stavem v ostatních okresech ČR:

Jihomoravský kraj ve srovnání s ostatními kraji:

- počet živě narozených na 1 000 obyvatel (11,4) byl spolu s Prahou mezi kraji nejvyšší,

- podíl živě narozených mimo manželství (42,6 %) byl 2. nejnižší (po Praze), - počet zemřelých na 1 000 obyvatel (10,2) byl 3. nejnižší.

Okresy Jihomoravského kraje mezi 77 okresy ČR:

- v Brně-městě dlouhodobě přetrvává nejvyšší podíl žen, a to 51,56 %,

- podíl živě narozených mimo manželství v okrese Brno-venkov (40,0 %) byl nejnižší,

- počet živě narozených na 1 000 obyvatel v Brně-městě (12,2) byl mezi okresy nejvyšší, třetí v pořadí byl okres Vyškov s hodnotou 12,0 živě narozených na 1 000 obyvatel a na 4. místě byl okres Blansko (11,8),

- v okrese Brno-venkov byla 3. nejnižší úmrtnost (9,1 zemřelých na 1 000 obyvatel).

