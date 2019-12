Počasí ke konci týdne a o víkendu: Teplotní výkyvy. Po mrazivém počasí se zase oteplí, sníh vystřídá déšť.

Poté, co se přes Česko začátkem týdne přehnala studená fronta a srazila teploty, se zase oteplí. V neděli se denní teploty opět vyšplhají až na 10 stupňů a v noci nebudou klesat pod nulu. Po ruce bychom ale měli mít deštník, protože víkend bude deštivý.

Počasí si s námi pěkně zahrává. V první polovině týdne to vypadalo, že do Česka konečně vtrhla zima. Ranní mrazy a sněhové srážky i v nižších polohách však byly jen chvilkovým rozmarem, po kterém opět přichází oteplení.

Počasí na konci týdne

Čtvrtek

Ve čtvrtek bude především v Čechách oblačno až zataženo a místy bude slabě sněžit. Na Moravě bude oblačnosti méně. Ojediněle se objeví mrznoucí mlhy. Noční teploty klesnou na -1 až -5 stupňů, při malé oblačnosti až -7 stupňů. Denní teploty se budou pohybovat od 1 do 5 stuňů, na Moravě a severovýchodě Čech od -2 do 2 stupňů.

Pátek

I páteční obloha bude oblačná až zatažená. Ráno budou ojedině mrznoucí mlhy a přes den by místy měl padat sníh, který v nižších polohách přejde v déšť. Noční teploty budou od -1 do -5 stupňů, přes den od 0 do 4 stupňů. Foukat bude silný vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti 55 km/h.

Počasí o víkendu

Sobota

Oblačno až zataženo bude i v sobotu. Od západu bude postupně pršet, na horách budou srážky vydatnější. V polohách nad 700 metrů budou zpočátku sněhové nebo smíšené. Noční teploty se budou pohybovat od 2 do -2 stupňů, přes den stoupnou na 3 až 7 stupňů. Stále bude foukat silný vítr.

Neděle

V neděli se znatelně oteplí - v noci budou teploty od 4 stupňů do nuly, přes den dosáhnou 6 až 10 stupňů. Celý den bude převážně oblačno a místy bude pršet.

Počasí v příštím týdnu

Pondělí

V pondělí bude zataženo až oblačno s občasným mrholením. V noci budou teploty od 4 do 0 stupňů, přes den od 6 do 10 stupňů. I v dalších dnech meteorologové očekávají zataženo a občasný déšť s nočními teplotami od 5 do 0 stupňů a denními od 3 do 8 stupňů.