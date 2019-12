Po zasedání FEDu se indexy zelenaly

Dnes po dlouhé době píši komentář, kdy zámořský akciový trh nebyl ovlivněn obchodním konfliktem mezi USA a Čínou. Hlavním hybatelem se dnes stal FED , který ponechal úrokové sazby beze změny a naznačil i jejich pravděpodobné zachování v příštím roce s odůvodněním, že jejich aktuální výše je vhodná pro podporu růstu ekonomiky a počtu pracovních míst . Tyto zprávy potom pomohly nadzvednout hlavní americké indexy, z nichž nejhůře se dařilo indexu Dow Jones Industrial Average, který se v průběhu obchodování nejčastěji pohyboval v červeném teritoriu, kam ho srážely akcie Boeingu a Home depot Prosinec se po třech měsících nárůstů prozatím jeví poměrně neurčitě a konečný výsledek závěrečného měsíce roku bude záviset nejvíce na pokroku jednání prezidenta Donalda Trumpa s Čínou. Trump má přitom čas už jenom do konce týdne, aby rozhodnul, zda budou uvalena cla na čínské zboží v hodnotě 160 miliard USD . A od tohoto kroku se pak následně budou odvíjet i zmiňovaná jednání a potažmo i nálada na akciových trzích.Americká agentura FAA, která má kontrolu nad letectvím ve Spojených státech, dnes vydala prohlášení, že Boeingům 737 MAX nebude obnovena možnost létat ani do konce letošního roku. Akcie Boeing začínaly den cca 1% poklesem, který se jim ale poměrně rychle povedlo smazat a zakončily dokonce v zisku 0,6 %. Dalším titulem s horšími zprávami byl dnes i Home Depot, který vydal svůj předpoklad růstu tržeb pro příští rok, který se nacházel pod konsenzem analytiků z Wall Street. Na to konto jeho akcie oslabily o 1,8 %. S horším výhledem, tentokrát ale na probíhající kvartál přišel i oděvnický American Eagle Outfitters, který oslabil dokonce o 6,6 %.