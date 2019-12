Vzniká nový stát: Bougainvillané se jasně vyslovili pro samostatnost

Na druhé straně planety vzniká nový stát. Obyvatelé regionu Bougainville, který je součástí souostroví Papua Nová Guinea, si odhlasovali nezávislost na zbytku státu. V budoucím Bougainvillu žije asi čtvrt milionu lidí převážně domorodého původu.

Ostrovy Bougainville se pravděpodobně stanou nejmladším státem na světě. Výsledek referenda, ve kterém se pro osamostatnění rozhodli tamní obyvatelé téměř jednomyslně, vzbudil obrovské nadšení.

Na hlasování dohlížel jako jeden z komisařů referenda bývalý premiér Irska Bertie Ahern. "Pro vznik nového státu hlasovalo sto sedmdesát šest tisíc voličů," oznámil bývalý irský premiér oficiální výsledky.

"Je to jako osvobození. Díky výsledkům referenda jsme se osvobodili a já cítím obrovskou hrdost," podělil se o své dojmy jeden z místních. "Síla toho okamžiku se mnou pohnula a cítím se velmi hrdá na to, že jsem obyvatelkou Bougainvillu. Je to šťastný den," svěřila se s dojmy další z obyvatelek.

Bougainville je malý ostrov ležící v jižním Pacifiku. Stejnojmennou autonomní oblast s ním tvoří několik menších ostrovů. Žije tam zhruba dvě stě padesát tisíc lidí. Do teď byla oblast součástí souostroví Papua Nová Guinea.

Hlasování o odtržení Bougainvillu připomínalo celonárodní oslavu a citlivější povahy se při hlasování neubránily slzám. "Chtělo se mi plakat, ale vydržela jsem to. Cítím se tak pyšná," potvrdila na kameru další novopečená Bougainvillanka.

Referendum, které probíhalo dva týdny, strhlo Bougainvillany tak, že k hlasovací urně doprovodili i prezidenta regionu Johna Momise. "Splnil se mi sen a moji lidé sebrali odvahu k tomuto kroku. Dosáhli jsme ho navíc demokratickou cestou," pochvaluje si prezident autonomní oblasti John Momis. Pro vznik země hlasovalo 98 % obyvatel.

V doprovodném průvodu lidé mávali vlajkou Bougainville. Na ní je vyobrazená typická pokrývka hlavy, kterou dostane každý Bougainvillan jako symbol dospělosti.

Region na souostroví byl kdysi kolonií Německa. Do roku 1998 probíhaly mezi Bougainvillany a Papuánci boje. Občanskou válku ukončila mírová jednání, která vyvrcholila právě hlasováním o samostatnosti. Referendem ale nemají Bougainvillané zdaleka vyhráno. Nyní o budoucnosti regionu bude jednat tamní parlament a následně i vlády obou celků.