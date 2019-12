Hodnotové a růstové pasti

Hodnotové investování trpí možná řadu let kvůli tomu, že valuační násobky postupně ztrácí svou vypovídací schopnost. Pokud tak chceme hledat skutečnou hodnotu v segmentu akcií s nízkými valuacemi, musíme násobky patřičně upravit. To byl jeden z hlavních závěrů mé úvahy z minulého týdne zaměřující se na úpadek takzvaného hodnotového investování. K němu jsem dodal, že tou nejlepší metodou stejně zůstává práce s tokem hotovosti. Dnes bych se k hodnotové strategii rád vrátil s významnou pomocí úplně nové studie „Reports of Value’s Death May Be Greatly Exaggerated“.



Jak napovídá název, autoři studie Robert D. Arnott z Research Affiliates a jeho team se domnívají, že hovory o konci hodnotového investování mohou být značně přehnané. Já bych z jejich analýzy rád poukázal na dva hodně vypovídající obrázky. První ukazuje modrou křivkou dlouhodobou návratnost hodnotových akcií relativně k růstovým. Druhý pak jejich relativně valuaci (tržní hodnota hodnotových akcií k jejich účetní hodnotě (PBV) relativně k tomuto poměru u akcií růstových).





Od roku 1963 jsou na tom hodnotové akcie stále výrazně lépe než růstové. Zhruba do roku 2005 přitom trendově nabíraly náskok s tím, že z něj přechodně ubíralo prasknutí bublin a krize. Po roce 2005 se ovšem zdá, že došlo ke zlomení trendu a růst začal přebírat štafetu. Takže tu máme klasický problém, co brát jako historický standard. Pokud vezmeme posledních cca 12 let, pak můžeme uvažovat o tom, že přesun k hodnotě by znamenal návrat k nějakému průměru, či standardu. Pokud ale vezmeme za bernou minci posledních 60 let, tak má růst stále co dohánět a hodnota si nemusí ještě hodně dlouho ani škrtnout.Vývoj relativní valuace pak ukazuje, že někdy od poloviny sedmdesátých let se valuace hodnoty relativně k růstu trendově snižuje. A v poslední době dosahuje téměř na historická minima. Hezky to ukazuje i následující graf s rozdělením těchto relativních valuací. Je celkem pravidelné jen s jednou malou „anomálií“. Zdaleka nejčastěji se relativní valuace pohybovaly kolem hodnoty 0,2 (valuace hodnoty byla na 20 % PBV růstu). Červený bod ukazuje, že nyní jsme na hodnotě 12,5 %:Pokud bychom tedy vzali za bernou minci relativní valuace a spoléhali se tu na návraty k průměrům a historickým standardům, svitla by hodnotě znatelná naděje. Já se ale budu držet svého pohledu, že hodnotové investování je každé investování , které hledá akcie , jejichž hodnota je pod cenou na trhu. Je jedno, jestli jde o firmu čelící nějakým problémům, nízkému růstu a podobně (tj. kandidát na „hodnotovou“ investici v běžně používaném slova smyslu), či o firmu s vysokým očekávaným růstem.Můžeme to považovat za hru se slovy, ale podle mne je dobré si připomínat, že nespekulujícímu investorovi jde o hodnotu vždy, i když ji hledá v odvětvích, která rychle rostou. A nejlepším ukazatelem hodnoty pak nejsou násobky, ale to, co firma skutečně vydělá – tok hotovosti po investicích, popřípadě dividendy (a jejich převod na současnou hodnotu). Jde tak „jen“ o následující:Vezměme dvě firmy s požadovanou návratností 10 % a dividendou ve výši 10 USD . U první se čeká, že dividenda bude stabilní, u druhé její 5 % dlouhodobý růst. Hodnota první akcie je pak 100 USD (10/10 %), u druhé 200 (10/(10 % - 5 %)). Pokud se u první cena akcie pohybuje na 120 USD , jde o hodnotovou past, i když valuace (měřená třeba na základě převráceného dividendového výnosu) je mnohem níže než u druhé. Pokud se cena akcie druhé firmy pohybuje na 220 USD , jde zase o past růstovou. Pokud je na 180 USD , jde o skrytou (trhem nerozpoznanou) hodnotu, i když na růstu.Z tohoto pohledu je také úplně jedno, jak si obě akcie vedly relativně k sobě v minulosti kratší, či delší. Čímž rozhodně nechci shazovat studie podobné té, které jsme se dnes věnovali. Možná je ale lepší je vnímat jako pouhý ukazatel toho, kde (ne)hledat a (ne)aplikovat skutečně fundamentální přístup, který už dá trochu práce