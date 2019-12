Americké akcie se před Fedem dívají nahoru, dolar stagnuje

Americké akcie míří před posledním letošním měnovým rozhodnutím Fedu většinou nahoru. Zisky jsou po dvou ztrátových dnech ale přiškrcené, protože investoři mají stále na paměti nedořešenou otázku dalších amerických cel na čínské zboží, která by měla začít platit v neděli. Index DJIA byl dokonce lehce v záporu, za kterým stojí slabá prognóza Home Depot a další problémy letadel Max od Boeingu. Akcie obou zmíněných firem klesají.

Stejné faktory (cla a Fed) se sledovaly také v Evropě, kde bylo dnes obchodování s akciemi opatrné. Panevropskému indexu Euro Stoxx 50 se nicméně podařilo odpoutat od záporných čísel a roste o 0,4 %.

Novinky v obchodních jednání by mohl přinést čtvrtek, kdy by se prezident Trump mohl setkat se svým týmem pro obchod. Na pořadu dne budou ale i další význačné události: Předčasné britské volby a letos poslední zasedání Evropské centrální banky. To bude premiérou pro novou šéfku Christine Lagardeovou a trhy v tomto případě zírají tak trochu do prázdna: do cen je v současnosti zapracována pouze 20% šance na další snížení sazeb do příštího září.

Od Fedu se po letos trojím snížení sazeb dnes velké věci nečekají, trhy budou ale určitě hledat vodítka pro příští směr měnové politiky. Zlato před rozhodnutími centrálních bank zpevňuje. Ztráty prohlubuje americká ropa, kterou mohla zklamat čísla o nárůstu amerických zásob suroviny. Čekal se mírný pokles.

Euro umazalo průběžné ztráty k dolaru a je v podvečer na svém, konkrétně na 1,1087 EURUSD. Výše míří britská libra, které se podařilo odrazit výsledky klíčového předvolebního průzkumu, podle kterého by vládní konzervativci v zítřejších volbách v Británii nemuseli dosáhnout na parlamentní většinu. Na mnoholetá maxima, která dosáhla v úvodu týdne, ale britská měna nyní ztrácí a také bezprostřední reakce na zveřejnění průzkumu YouGov byla negativní. V cenách je aktuálně zohledněno pohodlné vítězství premiéra Johnsona.

Libra versus sázky na většinu konzervativců v letošních volbách:

Česká koruna je k euru na 25,511 a k dolaru na 23, změny jsou v obou případech minimální. Centrální bankéř Vojtěch Benda jako spoluautor v názorovém článku pro Hospodářské noviny napsal, že příští pohyb v sazbách by mohl být kterýmkoli směrem. Jeho kolega za bankovní rady Holub mezitím uvedl, že bankovní rada může debatovat o tom, zda část zpřísnění měnových podmínek neodpracoval silnější korz koruny. Debata o snížení sazeb ale podle něj určitě nadále není na stole.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:40 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5250 -0.0315 25.5390 25.5042 CZK/USD 23.0131 -0.0135 23.0588 22.9927 HUF/EUR 330.7375 -0.0783 331.0600 330.0188 PLN/EUR 4.2861 -0.1063 4.2923 4.2805

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8060 0.1180 7.8118 7.7696 JPY/EUR 120.5458 -0.1210 120.6360 120.0470 JPY/USD 108.6800 -0.1071 109.1490 108.3010

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8416 -0.3758 0.8453 0.8412 CHF/EUR 1.0936 0.1814 1.0943 1.0878 NOK/EUR 10.1592 -0.2283 10.1772 10.1420 SEK/EUR 10.4775 -0.5360 10.5598 10.4484 USD/EUR 1.1090 -0.0014 1.1098 1.1039

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4594 -0.6276 1.4695 1.4594 CAD/USD 1.3221 -0.1043 1.3275 1.3217

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



