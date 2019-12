Příležitosti pro české firmy na Blízkém východě a v severní Africe. Konference se zaměřila na spolupráci v oblasti průzkumu a těžby nerostných surovin

Publikováno: 11.12.2019 Autor: Odbor komunikace 01400



Celkem 12 velvyslanců, řada geologických expertů a zástupců podnikatelského sektoru ze 14 zemí Blízkého východu a severní Afriky se zúčastnilo konference zemí MENA (Middle East and North Africa). Akce na Ministerstvu průmyslu a obchodu měla za cíl podpořit vzájemnou spolupráci v oblasti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin, ropy a zemního plynu. Šlo o první velkou mezinárodní konferenci k danému tématu s více zeměmi současně.

„Země MENA považujeme za perspektivní teritoria v různých oborech, tentokrát jsme se zaměřili na oblast průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin, ropy a plynu. Velmi slibná pro české firmy je těžba nerostných surovin, která vytváří kromě plánovaného profitu také zajímavá pracovní místa, často v odlehlých oblastech a motivuje těžební a zpracovatelské firmy, aby investovaly do rozvoje lokální infrastruktury a lidského kapitálu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Řadu zemí z regionu MENA jsem měl možnost navštívit a byl jsem ohromen dynamičností rozvoje jejich hospodářství. V pořádání akcí jako je tato konference, chceme pokračovat i v budoucnu.“

Blízký východ a severní Afrika (MENA) je region, který zahrnuje celkem 22 zemí Blízkého východu a severní Afriky. V regionu žije přibližně 6 % světové populace a nachází se zde 60 % světových zásob ropy a 45 % světových zásob zemního plynu. Vzhledem k těmto významným zásobám ropy a zemního plynu v regionu je MENA důležitým zdrojem globální hospodářské stability. HDP MENA činí cca 3,3 bilionu dolarů, což představuje 4,5 % světového HDP. Saúdská Arábie je největší ekonomikou s HDP ve výši 782 miliard dolarů, následuje Írán (454 miliard dolarů), Spojené arabské emiráty (414 miliard dolarů), Stát Izrael (369 miliard dolarů) a Egypt (249 miliard dolarů).

Některé země MENA patří k významným exportérům nejen ropy a zemního plynu, ale i řady tradičních a perspektivních nerostných surovin. „MENA země však mají mnohem větší potenciál, který by mohly akcelerovat za pomocí vyspělého českého strojírenského průmyslu a transferu technologií. A právě transfer českých technologií a vzdělávání expertů ze zemí MENA je jednou ze společných priorit pro modernizaci celého regionu,“ dodává vicepremiér Havlíček. Proto MPO zorganizovalo mezinárodní konferenci a pozvalo nejen zástupce velvyslanectví, ale také experty z jednotlivých zemí, kteří přítomné seznámili s aktuální situací v oblasti průzkumu, těžby a průmyslového zpracování nerostných surovin, ropy a plynu.

Marocká velvyslankyně Hanane Saadi ocenila možnost prodiskutovat možnosti investování české strany v regionu. „Pro Maroko je velmi významná Česká republika, navazujeme na blízké partnerství z dob Československa, a nyní bychom rádi využili know-how českých firem a expertů nejen v oblasti průzkumu a těžby, ale i v dalších projektech,“ říká velvyslankyně Hanane Saadi.

Egypt ocenil iniciativu ministerstva průmyslu a obchodu i nadstandardní zájem českých společností o spolupráci s regionem MENA. „Nedávno jsme přijali nový zákon o investování do nerostných zdrojů, který umožňuje flexibilitu a přizpůsobené dohody o průzkumu a těžbě nerostů. Dnes jsme firmy vyzvali, aby své investice nasměrovaly také do odvětví ropy a zemního plynu, petrochemického průmyslu a průmyslu hnojiv. Stejně tak věříme v to, že česká průmyslová technologie, strojní zařízení a výzkum se postarají o naše průmyslová odvětví, čímž se podpoří růst obchodu a HDP obou našich zemí,“ říká egyptský velvyslanec Said Hindam.

„Cílem konference bylo posílit ekonomickou spolupráci se zeměmi MENA a nabídnout strojní vybavení a zařízení pro těžbu a úpravu ropy a zemního plynu,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce průmyslu a podnikání Eduard Muřický a dodává: „Proto jsme pozvali zástupce malých a středních firem z oboru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin, kteří mají o spolupráci s regionem MENA zájem.“

České firmy mohou s partnery v regionu spolupracovat například v průzkumu a vyhledávání ložisek širokého spektra nerostných surovin, jako jsou kovy, palivoenergetické suroviny, kritické a deficitní nerostné suroviny pro EU, dále nerudní suroviny jako například cementářské suroviny, fosfátové suroviny, žáruvzdorné suroviny či soli včetně těžby mořské soli. Mohou dodávat těžební a zpracovatelské celky, technologie, investiční celky či trhaviny a chemikálie potřebné k povrchové a podzemní těžbě. Co se týče zpracování surovin, jde o stanice na čištění surového plynu a ropy, technologie na jímání asociovaného plynu, odsíření ropy, technologie na výrobu fosfátových hnojiv, žáruvzdorných materiálů a prefabrikátů, a dále o dodávky cementáren, vápenek, koksoven, skláren apod.

„Konferenci jsme pojali také jako jeden z nástrojů revitalizace obchodních vztahů mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie. Letos v září Saúdové založili nové Ministerstvo pro využití nerostů a jejich průmyslové zpracování, které se oddělilo od Ministerstva ropy,“ říká náměstek Muřický a dodává: „Právě v surovinovém segmentu má totiž ČR co nabídnout. Například nové technologie, školení saúdských expertů a spolupráci na instalacích HITEC zpracovatelských technologií v Saúdské Arábii.“

České firmy už v regionu MENA bodují, například Škoda Auta je čtvrtou nejprodávanější značkou na trhu s automobily v Izraeli, společnost Lasvit vybavila osvětlením Dubajskou operu a firma Preciosa dodává lustry a luxusní osvětlení do hotelů, mešit i paláců ve Spojených arabských emirátech. Firma Pega Hoist dodala šestnáct výtahů pro stavbu nejvyšší budovy světa, mrakodrapu Burdž Chalífa v Dubaji. V Libanonu se s úspěchem prodávají výrobky od Mlékárny Hlinsko a firma TATRA Trucks je hlavním dodavatelem podvozků pro obrněná vozidla vyráběných jordánským státním podnikem KADDB. V Egyptě se otevřel závod na netkané textilie firmy PFNonwovens, šlo o největší českou investici v zemi. A od letošního dubna má Praha přímé letecké spojení s Casablancou.