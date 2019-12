UK volby: Poslední průzkum ukazuje pokles preferencí Konzervativců pod potřebnou většinu

Poslední předvolební průzkum britské agentury YouGov MRP naznačuje oslabování podpory Konzervativců. Podle posledního průzkumu by dosavadní vládní strana nezískala kýženou většinu.Podle průzkumu by Konzervativci získali cca 43% hlasů, což by odpovídalo 339 křeslům, což by bylo jen o 22 více oproti dosavadnímu stavu.Odhadovaná majorita by se tím snížila jen na 28 křesel oproti 68 odhadovaným ještě před 2 týdny.I tak by byl výsledek strany nejlepší od roku 1987.Při započtení obvyklé statistické chyby mohou Konzervativci získat od cca 311 až po 367.Labouristé by získali 34% hlasů a přišli by o 31 křesel z dosavadních 262 na 231. Výsledek strany by byl nejhorší od roku 1983.