Zima pomalu klepe na dveře. Pár rad se zazimováním chaty či chalupy před počasím a zloději

„Naše chata stojí v oblasti, která je v zimě těžce přístupná,“ říká pan Procházka. „Koncem podzimu zazimujeme a vracíme se až začátkem jara. Letošní rok nám chatu navštívila nečekaná návštěva. Už po příjezdu jsem si všiml rozbité okenice. Vybavení chaty bylo pryč. Lednice , starší televizor, manželčin mixér, odšťavňovač, kávovar, dokonce i nábytek po babičce. Aby toho nebylo málo, našel jsem i vykradenou kůlnu. Sekačka, veškeré nářadí, zahradní nábytek, kola … vše pryč. Naštěstí pojišťovna bez problému zaplatila celou škodu .“ Procházkovi totiž věnovali v pojištění pozornost tomu, co vše jim pojistka kryje.

Pojišťovny přihlíží na to, zda se objekt nachází v rizikové oblasti s větším výskytem krádeží. Také jestli stojí chata/chalupa na samotě či přímo v obci, nebo v sezónní chatové oblasti. V závislosti na stoupajícím riziku roste nejen cena pojištění, ale i nároky na zabezpečení. Vyplatí se investovat do mechanického zabezpečení, které je vidět. Některé zloděje odradí hned v počátku bezpečnostní dveře, mříže na oknech nebo uzamykatelné okenice. Určitě dejte pozor, aby cenné věci pro zloděje nebyly vidět nejen okny, ale i nejrůznějšími škvírami či průhledy.

V zimních měsících jsou opuštěné rekreační objekty velkým lákadlem pro zloděje. To se objevuje nejen v policejních statistikách. Chaty a chalupy ohrožuje nepříznivé počasí nebo divoká zvěř či různí škůdci.

Víte co máte pojištěno?

Smlouvy je třeba pravidelně aktualizovat, aby pojistná částka byla vždy v souladu s aktuální hodnotou pojištěného majetku. Při podpojištění pojišťovna v případě pojistné události může krátit úměrně k podpojištění. Nadpojištění nemá smysl, pojišťovna nikdy nezaplatí více, než je odhadní cena nemovitosti.

Základ nekryje vše. V základním pojištění obvykle nenajdete krytí rizik jako popraskané vodovodní potrubí kvůli mrazu nebo poškození střechy kvůli tíze sněhu či poničení zateplení domu zvěří.

Příběh druhý: Voda z prasklého potrubí vytopila chatu

Vytékající voda z vodovodního potrubí poškodila jak dům, tak, a to hlavně, jeho vybavení. Majitel ji před zazimováním nevypustil a neuzavřel přívod vody. Bohužel v tomto případě může dojít ke krácení plnění od pojišťovny. Důvodem je povinnost předcházet škodám, která je zakotvena i v občanském zákoníku. V případě, že používáte vlastní studnu a čerpadlo, tak vypněte čerpadlo a otevřete kohoutky, aby vytekla většina vody. Stejně tak pozor na elektrický ohřívač.

Do základního pojištění nebývají také zahrnuty okolní stavby, jako například kůlna na nářadí, garáž, bazén, altán či zahradní architektura. Liší se i ochota pojišťovat skleníky, nebo výše spoluúčasti, kterou majitelé při poškození hradí.

Příběh třetí: Skleník rozbily kroupy

Paní Hedvice nedávné krupobití zcela poničilo nový skleník. Při příjezdu na chatu měla na krajíčku pláč. Naštěstí měla připojištěna skla "all risk". Samotná stavba byla uvedena jako vedlejší (ostatní) stavba, tedy se na ni vztahují rizika, která náleží hlavní pojištěné stavbě – chatě. S úhradou od pojišťovny se pustila do budování nového skleníku.

Musím ještě upozornit na jeden častý omyl, a to, že pojištěná nemovitost neznamená pojištěná domácnost. Domácnost = vybavení a to ať jde o nábytek, domácí spotřebiče nebo sportovní náčiní, zahradní nábytek, nářadí, sekačka, atd. Nemovitost = samotná chata, garáž, sklep, kůlna, altán, bazén, okapy, oplocení, dveře, okna…

Příběh čtvrtý: Romantika při svíčkách

„Jeli jsme na chatu oslavit Radkovi narozeniny,“ vypráví paní Martina. „Připravuji slavnostní večeři při svíčkách. Dvě se mi nešťastnou náhodou převrátili na koberec, ani jsem to v tom zápalu příprav hned nezaregistrovala. V místnosti došlo k malému požáru. Naštěstí si toho příchozí manžel všiml a plameny uhasil. K velkým škodám tedy nedošlo. I když opravy vyšly na několik tisíc.“ V tomto případě by pojišťovna vyplácela z jednoho ze základních rizik, tedy z požáru. Od pojistného plnění se odečetla spoluúčast. Pojišťovna může přistoupit i ke snížení pojistného plnění z důvodu hrubé nedbalosti.

Pár rad na závěr:

Pokud dojde ke škodě: nahlaste pojistnou událost co nejdříve, maximálně do 15 dnů. Vyplatí se pořídit fotodokumentaci místa.

Proti jakým rizikům rekreační nemovitost pojistit? Bezpodmínečně na živel (požár, úder blesku, kouř, voda, vichřice, krupobití, sníh, mráz), krádež a loupež, vandalismus, vodovodní škody. Pokud se objekt nalézá v blízkosti lesa, stojí za to připojistit škody způsobené pádem stromů atd. Nechte si určitě poradit.

