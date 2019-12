Situace v britském parlamentu může být i po volbách patová (Tematické analýzy)

Britové ve čtvrtek rozhodnou, jaké bude nové složení Dolní sněmovny. Naším hlavním scénářem je, že volby vyhrají konzervativci a efektivní majoritu v Dolní sněmovně získají bez pomoci další britské strany. Druhá varianta, a ne o mnoho méně pravděpodobná, je, že konzervativci sice vyhrají, efektivní většinu ale nezískají. V takovém případě budou muset žezlo předat šéfovi opozičních labouristů Corbynovi, aby se o sestavení vlády pokusil on. Nejhorší variantou, naštěstí tou nejméně pravděpodobnou, je, že by se vládu nepodařilo sestavit ani Corbynovi a britský parlament by uvízl v patové situaci.

Britové se tento čtvrtek vydají k volebním urnám, aby rozhodli, jaké bude složení 650členné Dolní sněmovny britského parlamentu. Volební průzkumy hovoří ve prospěch konzervativní strany Borise Johnsona. Ta by podle šetření uznávané společnosti pro výzkum veřejného mínění YouGov měla vyhrát a získat 359 křesel. To by pro ni znamenalo velmi komfortní většinu 68 křesel. Rozložení hlasů voličů by v tom případě podle průzkumu bylo 43 % ve prospěch konzervativců, 32 % pro labouristy a 13 % pro liberální demokraty.

Naším hlavním scénářem je to, že konzervativci ve volbách získají efektivní většinu. Této variantě dáváme 55% šanci. Když tuto možnost ukázal výsledek průzkumu YouGov, reagovala libra vůči dolaru poměrně výrazným posílením. Stabilní vláda by totiž znamenala možnost rychlého dořešení brexitu i postupné zklidnění politické a ekonomické nejistoty. Konzervativní strana má navíc i rozumné plány pokud jde o fiskální politiku. Vládní výdaje by podle jejich návrhu měly do roku 2023/2024 vzrůst o 2,9 miliard liber ročně. Oproti tomu plán labouristů počítá ve stejném období s růstem výdajů o 80 miliard liber ročně.

Druhou variantou je, že konzervativci sice volby vyhrají, efektivní většinu ale nezískají. Tomuto scénáři dáváme 40% pravděpodobnost. Problémem je, že s konzervativci do koalice žádná další strana nepůjde. Sestavením vlády by tak musel být pověřen šéf labouristů Corbyn, který by se pravděpodobně pokusil vytvořit koalici se Skotskou národní stranou a liberálními demokraty. To by znamenalo delší období nejistoty a těžko odhadnutelný počet dalších dílů ságy jménem brexit.

Nejhorším, naštěstí však nejméně pravděpodobným scénářem je, že by se vládu nepodařilo sestavit ani opozičním labouristům. Tomuto scénáři dáváme 5% pravděpodobnost.