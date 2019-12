Exportérem roku se stala automobilka Škoda Auto. Nejčastějším účastníkem podnikatelských misí Roman Truska za výrobce speciálních vozidel SaZ

Publikováno: 11.12.2019 Autor: Odbor komunikace 01400



Vítězem letošního ročníku soutěže Exportér roku vyhlašované Hospodářskou komorou České republiky se stala automobilka Škoda Auto. V kategorii podle nárůstu exportu zvítězil přední světový výrobce obráběcích strojů TOS VARNSDORF. Zástupci firem dnes převzali ocenění na slavnostním večeru v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze.

Mladoboleslavská automobilka loni vyvezla automobily v hodnotě 377 miliard korun, což je meziročně o 3 % více. Jde o 8,6 procenta celkových exportů z České republiky. Druhou příčku obhájil výrobce elektroniky Foxconn CZ Group, třetím největším exportérem je koncern Agrofert sdružující více než 250 podniků.

Letos poprvé se soutěžilo v celkem osmi kategoriích. Vítězem kategorie podle meziročního nárůstu exportu, TOS VARNSDORF, dokázala zvýšit vývoz o 77 %. Společnost se sídlem ve Varnsdorfu je předním světovým výrobcem obráběcích strojů, specializuje se na výrobu frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center. Na druhém místě skončil výrobce antén a telekomunikačních zařízení CommScope Czech Republic s.r.o. (nárůst o 67 %), třetí příčku obsadil výrobce důlních strojů FERRIT s.r.o. (nárůst o 44 %).

Vítězem kategorie středních exportérů do výše exportu 500 milionů Kč se stala společnost T Machinery a.s., engineeringová firma v oblasti důlní techniky (nárůst exportu o 56 %).

Cenu pro exportéra, který vyvezl v roce 2018 své výrobky a služby do největšího počtu zemí, získal CommScope Czech Republic, který exportoval na 130 zahraničních trhů.

Hospodářská komora a Střední podnikatelský stav do letošního, již 25. ročníku soutěže integrovaly také tradiční setkání s účastníky podnikatelských misí Roztáčíme kola českého exportu. Kromě nejvýznamnějších exportérů a nejlepší exportní transakce podpořené státem tak letos v soutěži oceňovaly například i nejvstřícnějšího úředníka státní správy nebo nejvěrnějšího účastníka podnikatelských misí. Během celorepublikového vyhlášení se tak setkali nejen samotí exportéři, účastníci zahraničních misí ale i státní správa.

„Díky kvalitním českým výrobkům je dnes tak malá země, jakou je Česká republika, nejen úspěšná, ale i známá na trzích po celém světě. Dnešní vyhlášení výsledků soutěže je proto nejen oslavou českých exportérů, tahounů české ekonomiky, ale také poděkováním všem, od ústavních činitelů přes státní úředníky, kteří si uvědomují, že podporou podnikatelů v jejich přeshraničních aktivitách se podílejí na velmi dobrém hospodářském úspěchu naší země. Za klíčové přitom považuji podnikatelské mise, kterými státní správa aktivně podporuje pronikání výrobků české značky na další trhy,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora přitom jen letos organizovala 14 podnikatelských misí do 16 zemí světa, kterých se účastnilo 419 podnikatelů (Omán, Rakousko, Chorvatsko, Čína, Maďarsko, Kanada, Slovinsko, Černá Hora a Bosna a Hercegovina, Turecko, Srbsko, Mongolsko, Katar a Bahrajn, Ukrajina, Itálie).

Kompletní výsledky soutěže EXPORTÉR ROKU 2019 v příloze

Další výsledky:

Nejvstřícnější úředník:

Tomáš Šebesta, zástupce ředitele Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky

Nejvěrnější účastník misí:

Roman Truska, ředitel společnosti SaZ s.r.o.

Nejzajímavější exportní příběh (navrhuje Česká exportní banka):

GRADIOR TECH a.s.

Příběh: Česká exportní banka byla a je jedním z hlavních partnerů GRADIOR TECH a.s., v oblasti exportního financování. Zejména projekt realizovaný v Rusku za podpory České exportní banky zajistí společnosti prorazit na místní trh v oblasti divadelní techniky. Účel financování: vystavení akontační záruky v souvislosti s dodávkou a montáží divadelní technologie ve městě Verchnaja Pyshma; Předmět vývozu: dodávka a montáž divadelní technologie dolní a horní sféry jeviště včetně řídicího systému.

Nejzajímavější exportní příběh (navrhuje Exportní garanční a pojišťovací společnost):

J 4, s.r.o.

Příběh: Dodávky pekárenských linek například do Mongolska. Mongolsko je země, která zřejmě není pro většinu firem exportně atraktivní, ale pro společnost J4 se jedná o tradičního partnera. Svou první pec dodala do Mongolska již v roce 2004 a od té doby se podařilo instalovat již 7 kompletních linek na výrobu chleba, pečiva a sušenek. Poslední společný projekt podpořil EGAP v letošním roce, kdy byl přímo do hlavního města Ulánbátar pojištěn úvěr financující dodávku dvou pekařských linek v hodnotě téměř 5 mil. EUR. Jedna linka je na výrobu chleba a druhá pečiva.

Uměleckoprůmyslové museum založila Pražská obchodní a živnostenská komora. Členové komory byli velmi často mecenáši muzea a například sbírka skla podnikatele Vojtěcha Lanny patří ke skvostům muzejního depozitáře dodnes.

Partneři Exportéra roku: Střední podnikatelský stav, z.s. a Asociace pro podporu podnikání v ČR, z.s. Partneři kategorií: Bisnode Česká republika, a.s., Česká exportní banka, a.s., Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. a SPGroup a.s.