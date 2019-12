Na jakou podporu mohou dosáhnout čeští podnikatelé? MPO vydalo přehled s podrobnými informacemi

Publikováno: 11.12.2019 Autor: Odbor komunikace



Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo brožuru, kde přináší ucelený přehled poskytovatelů a programů podpory pro malé a střední podniky. Chce tak poskytnout podnikatelům jasné informace o dostupných možnostech podpory a pomoci jim při výběru toho nejvhodnějšího.

Malé a střední podniky (MSP) představují od přechodu na tržní hospodářství mimořádně důležitou komponentu české ekonomiky. Podíl MSP na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2018 činil 99,8 % všech aktiv­ních podnikatelských subjektů v ČR, přičemž podíl jejich zaměstnanců na celko­vém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry činil téměř 58 %. Mají nejen ekonomický, nýbrž i kulturní a sociální význam na regionální úrovni. Pomáhají formovat prostředí na lokální úrovni a přispívají k budování komunitní soudržnosti a upevňování mezilidských vztahů, neboť jejich majitelé často bydlí v místě působení své firmy.

„Zároveň jsou však malé a střední podniky mimořádně citlivé na ekonomické výkyvy, často se dostávají do existenčních potíží a zejména v prvních letech své existence jsou náchylné k zániku. Také platí, že zatímco větší firmy si mohou dovolit dát více finančních prostředků do inovací a systematického zvyšování přidané hodnoty, u MSP to bývá s investicemi složitější. Proto je jejich podpora mimořádně důležitá a je jednou ze stra­tegických priorit ČR,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

V současné době existuje v ČR široká paleta programů, které MSP podporují prostřednictvím grantů, finančních nástrojů i rozličných nefinančních opatření. Celkově je tato podpora roztříštěna mezi celou řadu poskytovatelů a zprostředkujících subjektů, přičemž v současnosti neexistuje žádný souhrnný přehled, který by všechny formy podpory mapoval. „A právě proto jsme připravili tento přehled, věřím, že podnikatelům poslouží jako orientační pomůcka pro výběr vhodného programu podpory k zajištění jejich dlouhodobého roz­voje a prosperity,“ dodává vicepremiér Havlíček.

Katalog je přehledně rozčleněn podle jednotlivých poskytovatelů s upřesněním konkrétní výše podpory a nechybí ani přímý kontakt na poskytovatele podpory. K dispozici bude jak elektronicky na stránkách MPO, tak v tištěné podobě na akcích pořádaných ministerstvem. Dsotat se k němu lze také prostřednictvím poboček Agentury pro podnikání a inovace a agentur CzechTrade a CzechInvest.

