Dolarový peněžní trh je rozvrácený a léky Fedu nefungují

Americká centrální banka od poloviny září utratila stovky miliard dolarů, aby zajistila dostatečnou likviditu na dolarovém peněžním trhu. Fed je v této oblasti aktivní již tři měsíce, zatím se ale jeho intervence míjí účinkem.

"Je zřejmé, že dolarový peněžní trh je rozvrácený. Fedu se sice podařilo zvrátit skokový nárůst jednodenních úrokových sazeb, zároveň se ovšem stal otrokem trhu," říká James Bianco, zakladatel společnosti Bianco Research.

Jak ukazuje graf, od poloviny září do začátku prosince Fed do dolarového peněžního trhu nalil asi 320 miliard USD.

Současná intervence Fedu na trhu s repo operacemi ve Spojených státech je první od finanční krize let 2008-2009 a analytici zatím nemají jasný názor na to, co přesně nečekané napětí na peněžním trhu vyvolalo.

"Fed věřil, že rychlým zásahem trhu ukáže svou odhodlanost jednat, a ten se tak vrátí do normálu. To se nestalo. Centrální banka problém nevyřešila, jen ho zamaskovala, a k tomu vytvořila nový," dodává portfoliomanažer ze společnosti Sit Fixed Income Bryce Doty, podle kterého velké finanční domy ztratily zájem půjčovat si navzájem a jen sedí na hotovosti. To ekonomickému růstu dlouhodobě nemůže prospět.

