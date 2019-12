Fed ponechá sazby beze změny (Ranní zpráva z finančního trhu)

Americká centrální banka ponechá sazby beze změny. Na jejich stabilitu po celý příští rok zřejmě ukáže i její nová prognóza. Zveřejněna dnes bude i americká inflace. Ta díky vyšším cenám energií nabere na tempu. V regionu je kalendář událostí prázdný.

Americká inflace nabere na tempu

Hlavní událostí dnešního dne bude zasedání americké centrální banky. Ta sice ponechá sazby beze změny, zveřejní ale svoji novou prognózu. Na přetřes by mohla přijít i zajímavá témata, jako je výše bilanční sumy nebo způsoby, jak zabránit dalšímu vyschnutí likvidity na americkém peněžním trhu. Nová prognóza úrokových sazeb bude pravděpodobně ukazovat na jejich stabilitu po celý příští rok. My jsme v tomto ohledu podstatně skeptičtější, když v období od března do července očekáváme pokles sazeb o 100 bb. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde: http://bit.ly/2YwcKlW. Americká inflace pravděpodobně vyskočila z říjnových 1,8 % na 2,0 % v listopadu. Díky rostoucím cenám energií by se tak měla postupně sbližovat s jádrovou inflací, která podle našeho odhadu v listopadu stagnovala na 2,3 %.

ZEW nejlepší od února loňského roku

Německý prosincový ZEW index překvapil mimořádně dobrým výsledkem. Ve výhledu na šest měsíců dosáhl nejvyšší úrovně od února loňského roku. Podle prezidenta ZEW institutu zvedl náladu německým investorům vyšší přebytek říjnového zahraničního obchodu, stabilní situace na trhu práce i relativně robustní hospodářský růst v evropské unii v Q3 19. Z těchto dobých zpráv toho ale euro nakonec moc nevytěžilo. Ve srovnání s předchozím dnem si na své konto připsalo 0,1 % a posunulo se na úroveň 1,108 USD/EUR.

Ani inflace nad 3 % korunu k posílení nepřiměla

Poprvé po více než sedmi letech se česká inflace dostala nad 3% hranici. Ani to však českou korunu příliš z rovnováhy nevyvedlo. Těsně po zveřejnění dat se kurz domácí měny vůči euru přiblížil k hranici 25,50 CZK/EUR. Tu ale nezdolal, naopak se od ní opět v průběhu úterního obchodování lehce vzdálil (na 25,52 CZK/EUR) a ve srovnání s předchozím dnem tak skončil prakticky beze změny. Více jsme se české inflaci věnovali zde: http://bit.ly/38lX5do. Podobně na tom byl i polský zlotý, který po celý den osciloval kolem úrovně 4,288 PLN/EUR. Jediný, kdo z úterní seance dokázal vytěžit, byl maďarský forint, který posílil o 0,3 % na 330,6 HUF/EUR. Na silnější úrovně ho zřejmě poslala maďarská inflace, která se vyhoupla z říjnových 2,9 % na listopadových 3,4 %.