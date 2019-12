Ranní GBP/USD - Středa 11.12.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

Během včerejší obchodní seance měla nejprve britská libra posilovací tendence, a proti dolaru se podívala nad střední žlutou cenovou zónu, která je zároveň důležitý level na týdenním timeframu. Britská libra své zisky po zveřejnění předvolebního průzkumu neudržela. Denní svíce uzavřela pod otevírající cenou a připomíná tak jasný pinbar, který se svým tělem nachází pod již zmíněným týdenním levelem.



GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1

Nacházíme se v polovině pracovního týdne a dnešní obchodní seance, co se týká fundamentů, bude až do večera pod taktovkou výsledků a událostí z USA. Ve 14:30 vyjde americká inflace a ve 20 hodin rozhodne FED o úrokové sazbě a sdělí svůj ekonomický výhled. Vyznačené cenové úrovně stále setrvávají na svých místech bez jakýchkoliv zásahů. Britské libře po včerejším zveřejnění předvolebních výsledků došel dech a jak zareaguje americký dolar, to by mohl určit dnešní FED. Jestli však pomůže měnovému páru GBP/USD k ozdravné korekci, to je otázkou.

UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.