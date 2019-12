Superbohaté rodiny pumpují na trh soukromých úvěrů 787 miliard dolarů

Jako mnoho členů světové třídy super bohatých čelí i finančník Jevgenij Denišenko investičnímu problému. Před čtyřmi lety přišel k několika milionovému jmění, když prodal svůj majetkový podíl velké ruské farmaceutické firmě. Jsme ale v době, kdy centrální banky drží ekonomiky při životě politikou levných peněz a kdy negativní výnosy dluhopisů, tradičního aktiva pro ochranu rodinného bohatství, ztrácí svou efektivitu.

Řešení, jak říká 29letý Rus, spočívá v rizikovém trhu s půjčkami firmám, které banky považují za příliš specifické či bizarní. "Pokud dostanete tu správnou dohodu, je to v současné době jedna z nejlepších tříd aktiv,“ říká Denišenko.

Přímé půjčky zaměřené na ropný průzkum, luxusní realitní projekty, soukromé investiční firmy a kapitálově intenzivní technologické start-upy mohou vydělat více než dvojnásobek toho, co trh s rizikovými dluhopisy. To je lákadlem nejen pro Denišenkovu rodinu, ale i další členy globální elity. Do fondů, které investují do soukromých úvěrů, vložila peníze rodina Pritzkerů, která vlastní hotelový řetězec Hyatt, i Nadace Gatesových, vyplývá z daňového přiznání.

Soukromé úvěry začaly celosvětově růst poté, co banky od dob globální finanční krize a pod tlakem regulačních orgánů snížily riziko a stáhly se z půjček pro menší, potenciálně zranitelnější společnosti. Trh soukromých úvěrů se rozšířil na 787,4 miliard dolarů z pouhých 42,4 miliard dolarů v roce 2000, uvedla londýnská výzkumná firma Preqin. Family office (malé investiční firmy zřízené superbohatými pro správu svého osobního bohatství) lijí do přímých půjček stále více hotovosti, říká Preqin.

Denišenkova family office, známá jako Apolis, chce vyplácet asi 50 milionů dolarů ročně společnostem po celém světě z odvětví, jako je outsourcing, ropa a nemovitosti. K říjnu bylo na trhu soukromých dluhů aktivních 393 family office oproti 129 v roce 2015, komentuje Preqin. Tento rok, Axial Networks, která provozuje online fórum sdružující věřitele a dlužníky, odhaduje, že family office na jejich platformě podepíší v roce 2019 až 275 soukromých úvěrových dohod, tj. zhruba 15% meziroční nárůst.

Podle zjištění Alternativní úvěrové rady zastupující správce soukromých úvěrů po celém světě bude tento trend pravděpodobně pokračovat. Její průzkum firem spravujících 400 miliard dolarů v soukromých úvěrových aktivech odhaduje, že polovina z nich očekává, že family office budou do soukromého dluhu lít v příštích třech letech více peněz.

Pro investování na tomto trhu neexistují žádná pravidla. "Rádi investujeme do míst, která jsou úzce specializovaná a s nedostatkem kapitálu,“ říká Alan Snyder, zakladatel a vedoucí partner společnosti Shinnecock Partners, multifamily office z Los Angeles. Shinnecock poskytuje půjčky od 5 do 25 milionů dolarů a zaměřuje se na takové strategie, jako jsou krátkodobé pronájmy nemovitostí, komunální dluhopisy a půjčky se zástavou uměleckých aktiv. Fond do půjček s uměleckou zástavou zřízený asi před 30 měsíci uzavřel obchody v celkové výši 17 milionů dolarů a dostává čím díl více nabídek od lidí, kteří jsou ochotni pro zajištění dluhu uzamknout svá umělecká díla do úložišť, říká Snyder.

Ale jak popularita této strategie u miliardářů roste, zažehla se i konkurence. S tím, jak je závod o to, získat obchod dříve než soupeři, intenzivnější, podstupují podle Snydera investoři při vkládání svých peníze větší rizika. Trh s půjčkami za 50 nebo více milionů dolarů je již přeplněný. Větší konkurence navíc začala ředit výnosy, které přitahovaly investory nejvíce ze všeho.

Je tu i riziko likvidity. Soukromý dluh se široce neobchoduje, což znamená, že v krizi jej pravděpodobně bude těžké prodat. Krátce řečeno, investoři by se mohli jen bezmocně dívat, jak jejich majetek během krize ztrácí na hodnotě. Navíc, pokud investují do uzavřeného fondu, je kapitál zablokován prakticky bez možnosti výběru až do doby splatnosti aktiva.

"Je tu dobrý důvod, proč jsou výnosy tak vysoké, jak jsou,“ říká Christian Armbruester, zakladatel londýnské Blu Family Office, která spravuje otevřený fond s více než 3 000 soukromých půjček po celém světě. "Jestli dlužník zbankrotuje, odejde a trhy zamrznou, držíte aktivum, se kterým nemůžete pohnout.“

Jakékoli obavy ze zhoršující se úvěrové kvality, tvrdší konkurence nebo hrozícího poklesu ale nevedou investory k nahlodání popularity soukromého dluhu. Tento dluh zůstane v dohledné budoucnosti velkou součástí portfolia family office, řekl výkonný ředitel Axialu Peter Lehrman. "Je to vlastně další etapa pokroku, kterého dosáhly family office svou sofistikovaností jako přímí investoři na soukromém trhu,“ říká Lehrman.

Zdroj: Bloomberg