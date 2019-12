Wall Street dnes hledala směr, Netflix -3,1 %

Dnešní obchodní seance v USA se nesla v podobném duchu jako předchozí den na Wall Street - Index S&P 500 se dnes pohyboval kolem včerejších závěrečných hodnot. Jednou z nejdůležitějších zpráv pro investory, kterou přinesl deník Wall Street Journal, bylo možné oddálení cel na Čínské zboží, která by měla vstoupit v platnost již tuto neděli 15. prosince. Ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow uvedl, že prosincové tarify jsou stále „na stole“. Další významnou událostí bude zítřejší zasedání Fed. Vzhledem k posledním pozitivním makrodatům z trhu práce se však změna sazeb neočekává.

K akciím, které zaznamenaly větší pohyb, patřil titul Activision Blizzard, který si připsal 2,8 %, a to v návaznosti na upgrade od analytiků SunTrust a hráčskou komunitou kladně přijatého rozšíření titulu Heartstone s názvem Descent of Dragons. Nedařilo se naopak akciím Netflixu, jenž si připsaly ztrátu 3,1 %. Důvodem tohoto špatného výsledku bylo snížení doporučení analytika společnosti Needham na „underperform“, odůvodnění tento analytik nachází ve zvýšené konkurenci v podobě služeb Disney+ nebo Apple TV. K akciím, jenž se dostaly do hledáčku analytiků BNP Paribas, patřila Tesla, jejíž hodnota narostla o 2,7 % díky zvýšené cílové ceně z 300 USD na rovných 400 USD za akcii.

Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,1 %(27.882), S&P 500 o 0,11 %(3.152) a technologický Nasdaq Composite o 0,07 %(8.616)