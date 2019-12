Věno i výbavu berou Češi stále vážně, zjistil průzkum

Na startu do samostatného života dostalo výbavu či věno 63,7 % Čechů, vyplývá to z průzkumu Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky). Stále se jedná o velmi živou a funkční tradici. Většinu věcí, co Češi dostali, skutečně používají. Nejoblíbenější je vybavení do kuchyně, to stále používá 84 % dotázaných. Některé sváteční části výbav Češi vybalují právě nyní o Vánocích.

Podle průzkumu Buřinky lidé dostávají výbavu a věno nejčastěji u příležitosti svatby (42 %). Není to však jen doménou dcer, s prázdnou z domova neodchází ani synové. Výbavu či věno dostal každý druhý muž. Dokonce platí, že hodnotnější dary jako elektroniku, nábytek, auto, či byt dostávají muži častěji. Pro ženy pak rodiče nebo prarodiče připravují peřiny, talíře a ručníky. „Když ženy chystají dcerám výbavu, intuitivně připraví praktické věci, jako dostaly ony samy i jejich maminky. Situace se však postupně mění a stále častěji darují lidé peníze. Je však dobré, když jsou spojeny s nějakým konkrétním účelem a příběhem. Při křtu se setkávám s tím, že rodiče i takto malým dětem spoří na vzdělání,“ doplňuje Martina Viktorie Kopecká, farářka Církve československé husitské a rodinná terapeutka.

Ačkoli by se mohlo zdát logické, že většina lidí v dnešní době ocení především přímou materiální či finanční pomoc, zdaleka tomu tak není. Velký význam totiž Češi přikládají také věcem, které nejsou primárně spojeny s penězi. Pod pojmem výbava si často představí vzdělání, morální hodnoty či zkušenosti, které se v rodině předávají. Lidé si velmi váží také podpory při studiu nebo např. fyzické pomoci s rekonstrukcí nebo stavbou domu. V 51 % je další pomoc rodičů spojená s řešením bydlení.

Pokud dostanou Češi jako věno hotovost, převažují spíše nižší částky. 37 % rodičů věnuje dětem do 25 000 Kč, dalších 21 % pak do 50 000 Kč. Částka je často odrazem aktuální finanční situace rodiny. Když však rodiče pravidelně dlouhodobě ukládají peníze na stavební spoření, naspoří vyšší částky. 45 % lidí, kteří dostali od rodičů stavební spoření, obdrželo více než 100 000 Kč. To potvrzují i statistiky Buřinky za posledních 10 let. „Na stavebním spoření rodiče dětem v průměru naspořili 109 595 Kč. Sledujeme ale rostoucí trend, kdy se letos průměrná naspořená částka vyšplhala na 135 730 Kč,“ doplňuje Libor Vošický, předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.

Peníze a stavební spoření skoro polovina dotázaných použila na rekonstrukci či vybavení domácnosti. Dalším 26 % pak věno usnadnilo koupi či stavbu vlastního bydlení. Dar ve výši 135 000 Kč (cca jedno stavební spoření) by na pořízení vlastního bydlení využilo až 58 % mladých dospělých (18-29 let).

Výbavu považují Češi za vážnou věc a jsou za ní vděční. Uvědomují si, kolik její pořízení stálo rodiče úsilí. Přesto se mezi obdarovanými našlo pár perliček: • Opakované praktické dary (tři žehličky, třicet ručníků, troje kukačky, šestery váhy, atp.) • Po generace předávané dary (babička, matka a snacha mají stejné sady ručníků, utěrek, nádobí a každý část sady porcelánu, který se užívá max. 3x ročně na svátky a výročí) • Černé povlečení s proužky jako pro vězně • Porcelánový jelen, keramický slon u záchodu, porcelánový nočník • Kondomy • Výbava pro dítě (dudlíky, dupačky)



O výzkumu

Výzkum pro Stavební spořitelnu Česko spořitelny (Buřinku) prováděla letos v listopadu společnost STEM/MARK na reprezentativním vzorku populace ČR ve věkové kategorii 18-75 let v počtu 1009 osob.