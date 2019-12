Palladium zbořilo další rekord

Palladium se dnes přehouplo přes 1900 USD za unci a pokořilo další rekord. Nahoru jde i cena platiny. Důvodem je vývoj v Jihoafrické republice, kde se těžební společnosti potýkají s výpadky proudu a pozastavují těžbu. Země, která se potýká se záplavami, je největším světovým producentem platiny a světovou dvojkou v produkci palladia.

Jihoafrická utilita Eskom Holdings (vyřazená z burzy) bojuje s výpadky v elektrárnách a s lijáky, které promočily uhlí, jež se používá jako palivo v teplárnách. Výpadky proudu pokračují už šest dní za sebou.

Palladium by si na 1900 USD kvůli určité technické rezistenci mohlo oddechnout, celkově by ale „cena mohla jít nahoru”, domnívá se analytik Ole Hansen ze Saxo Bank.

Cena palladia roste na spotovém trhu už 13 dní za sebou, což je nejdelší série od poloviny roku 2014. Na stejném trhu se dnes podle Bloombergu vyhouplo až na 1903 USD za unci. Generická data Bloombergu ukazuovala cenu tohoto kovu ráno newyorského času na 1898 USD.

Vývoj ceny palladia za posledních 5 dní...

...a za poslední dva roky:





Palladium se používá v katalyzátorech benzínových aut. Automotoprůmysl tohoto drahého kovu kupuje víc, protože bojuje s přísnějšími pravidly na ochranu ovzduší. Jenom letos stoupla cena palladia o 50 %.

Pro automobilky ale cena palladia vzhledem k jejich podstatně větším celkovým nákladům tak kritickou není, říká Hansen.

Omezená nabídka tohoto kovu a vysoká poptávka po něm znamenaly pro palladium prolamování rekordů i v posledních dvou letech. A trendy by mohl pokračovat: Banka Citi odhaduje, že do poloviny příštího roku by palladium mohlo stát už 2500 USD.

Levnější platinu ale analytici již tak optimisticky vidět nemusí. Tento kov se používá v katalyzátorech naftových aut a poptávka po něm je slabší. Cena kovu letos stoupla zatím o 14 %. V dlouhodobějším horizontu by však platina mohla těžit z možného rozvoje elektrických aut využívajících palivové články v Asii, domnívá se společnost Heraeus Holding GmbH, která se zabývá rafinací kovů. Elektrody v palivovém článku těchto aut pokrývá vrstva platiny.

Vývoj ceny platiny za poslední 3 dny...

...a za poslední dva roky:

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz, Reuters