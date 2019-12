Saudi počítají v roce 2020 s rozpočtem 272 mld. USD a růstem HDP o 2,3%. Peněz máme dost

Saúdskoarabský ministr financí dnes rezolutně odmítl spekulace, že by království pomalu přicházelo o zdroje svého financování. Ministr uvedl, že státní pokladna je v lepší kondici, než u mnoha jiných zemí světa.Ministr reagoval na zamyšlení bývalého šéfa CIA Davida Petraeuse, který takové téma ve spojitosti s kondicí suverénního penzijního fondu v království známého pod zkratkou PIF.Saudi veřejně neprobírají stav či kondici fondu. Podle odhadů fond disponuje s prostředky ve výši cca 300-320 mld. USD , což je zhruba čtvrtina celkových rezerv království.Saudi pro rok 2020 oznámili přijetí rozpočtu , který operuje v přepočtu s 272 miliardami USD . Příjmy rozpočtu by měly klesnout z letošních 917 na 833 mld. riyalů a celkově by rozpočet měl dosáhnout deficitu 187 mld. riyalů. Rozpočet je stavěn s předpokladem růstu HDP v zemi o 2,3%.