Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého měsíce nově hlášení uchazeči s ukončenou evidencí a uchazeči vyřazení z evidence v tom: umístění celkem z toho úřadem práce vyřazení1) ostatní stav ke konci sledovaného měsíce z toho: dosažitelní ve věku 15–64 let ženy z toho dosažitelné ve věku 15–64 let osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství Pracovní místa v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého měsíce nově hlášená místa obsazená místa zrušená místa uvolněná místa stav ke konci sledovaného měsíce z toho pro: osoby se zdravotním postižením absolventy a mladistvé Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce s podporou v nezaměstnanosti z toho: dosažitelní ve věku 15–64 let ženy osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství

8 564 1 823 1 783 1 115 325 333 335 8 604 7 489 4 696 4 007 1 369 484 11 797 2 583 75 2 753 97 11 649 653 2 627 3 370 3 160 1 931 477 28

1 690 410 384 222 73 105 57 1 716 1 412959 765 327 139 2 268 445 33 377 47 2 350 84 470 718 652 449 119 7

1 753 297 346 222 85 66 58 1 704 1 539 939 842 214 78 1 330 229 - 186 - 1 373 74 224 643 618 369 84 1

3 748 823 798 490 145 130 178 3 773 3 207 2 062 1 716 565 175 5 932 1 444 42 1 595 50 5 789 427 1 381 1 414 1 316 797 180 12