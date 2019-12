Český průmysl zachraňuje Německo

den méně ve srovnání s předchozím rokem. To samo

procenta a které že to odvětví nejvíce postihlo. Nicméně

zahraniční poptávkou a především Německem. Včera jsem

ukazoval, že primárním zdrojem poklesu v Německu není

pokles vývozů z Německa, ale nedůvěra německých průmyslových firem, což se odráží na slabší investiční

aktivitě. Českým firmám tak klesají zahraniční nové

objednávky o sedm procent. Nicméně ty domácí stagnují.

Mimo jiné i proto, že české firmy se potřebují proinvestovat

do vyšší produktivity méně závislé na pracovní síle, která

Ačkoliv výroba v Německu dále poklesla, tak předstihové

indikátory naznačují o něco lepší budoucnost. Navíc český

průmysl se nenechává stáhnout do takových poklesů, jaké

Jedním důvodem je rozdílný vývoj v automobilovém

průmyslu . Zatímco ten německý si v letošním roce prošel výraznými poklesy, tak v ČR byl schopen růst. Mezi důvody

můžeme zařadit rozdílnou reakci automobilek na testy

emisí jednotlivých modelů (v Německu často zastavení

výroby, v ČR výroba na sklad) nebo lepší odhad poptávky

po jednotlivých modelech aut (automobilky by rády

prodávaly malé auta s nižšími emisemi, lidi naopak chtějí

No a ve finále to vede k tomu, že vývozy aut a autodílů do

Německa v letošním roce rostou. I přes pokles Německého

automobilového průmyslu . Důvodem je skutečnost, že

poptávka po autech v Německu roste (+15 procent), což je

vidět na nových registracích aut. A poptávka neroste jen

v Německu, ale i v dalších velkých ekonomikách EMU (viz

Každopádně český průmysl je stahován dolů slabou