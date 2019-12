Bershidsky: Jak zreformovat penzijní systém v nereformovatelné Francii

Ve Francii proběhly minulý týden mohutné stávky, které narušily dopravu, zavřeno bylo mnoho škol. Jak ale na stránkách Bloombergu tvrdí Leonid Bershidsky, přesný důvod není tak úplně jasný. Francouzský prezident totiž sice slibuje reformu penzijního systému, ale zatím nepředložil žádný konkrétní návrh, podle kterého by chtěl postupovat.



Novinář poukazuje na to, že Macron v roce 2017 tvrdil, že „Francie je nereformovatelnou zemí“. To může být samo o sobě důvodem poslední stávky, ale Bershidsky dodává, že prezident také často není schopen dobře vysvětlit dopady svých ambiciózních reforem. Stávky jsou proto také „o Macronově ukvapenosti a o jeho vnímaném odstupu od dennodenních problémů běžných lidí“. K tomu se samozřejmě přidávají reálné problémy, v tomto případě neuvěřitelně složitý a drahý penzijní systém.





Tento systém se skládá ze 42 skupin specifických pro každý sektor. Přitom třetina zaměstnanců by měla mít nárok na pobírání důchodu z více než čtyř součástí systému a lidé mají sami často problém s odhadem toho, kolik by měli dostávat. Podobný problém má podle Bershidskyho i vláda. Ta totiž není schopna přesně spočítat, nakolik je systém udržitelný. Schodky pouhých tří částí systému týkající se státní železnice , pařížského metra a utilit, přitom dosahují asi 5,5 miliardy eur ročně.Macron chce nahradit tuto „ penzijní džungli“ jednotným systémem a podle průzkumů jej v tom podporuje 64 % Francouzů. Jenže dosavadní návrhy by například znamenaly výrazný pokles vyjednávací síly odborů, což znepokojuje levicovější voliče. A právě ti představují hybnou sílu posledních stávek. Výsledkem je tak situace, kdy většina veřejnosti podporuje reformy, ale 58 % zároveň podporuje poslední stávky a protesty.„Macron ve věcech domácích i v zahraniční politice často pospíchá a předpokládá, že všem je jasné to, co je tak jasné jemu. Jenže diskusi lze jen těžko vyhrát bez toho, aby se na stůl vyložily všechny karty. Macron by to měl učinit a velmi se snažit vysvětlit Francouzům, že jim v jejich důchodu nepřináší větší chudobu,“ uzavírá novinář.Zdroj: Bloomberg