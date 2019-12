Problémy Wirecard nekončí, pochybnosti o správnosti účtování pokračují

Financial Times včera publikovaly další článek o účetnictví Wirecardu. Tentokrát list zpochybňuje způsob, jakým společnost zaúčtovala v r. 2017 peníze držené na účtech. Podle Financial Times Wirecard zahrnul mezi hotovost v rozvaze i peníze v tzv. trustových účtech. Wirecard k tomu uvedl, že nejde o jeho vlastní prostředky, ale prostředky obchodních partnerů, které pro ně drží. Tyto prostředky jsou odlišené od vlastních peněz Wirecardu a příslušným společnostem jsou kdykoli přístupné. Podle mluvčí Wirecardu je tento způsob vykazování zcela v souladu s účetním systémem IFRS a charakter hotovosti je do detailu diskutován s auditory.



