Jaké akcie sledovat při příštím pádu akciového trhu?

Mnoho investorů zmeškalo příležitosti akciového trhu za posledních 10 let. Zatímco se všude mluvilo o blížící se krizi, všechny indexy se podívaly na nová historická maxima.

Například index DAX se vyšplhal za osm let z 3 600 bodů na více než 13 500 bodů, což představuje nárůst o 275 %. Avšak od začátku roku 2018 byl německý akciový index korigován a v současné době se obchoduje o více než 1 000 bodů pod maximem.

I když minima z konce roku 2018 jsou již za námi, korekce u vybraných akcií by mohla i nadále poskytovat lukrativní vstupní příležitosti těm, kteří zmeškali obrovskou rally.





Uzavírání ziskových pozic jako spouštěč korekce

Mnoho profesionálních investorů a správců fondů stále po obrovském růstu na akciovém trhu od roku 2009 drží obrovské zisky z nárůstu hodnoty akcií. A čím více ceny rostou, tím je lukrativnější pro tyto institucionální investory uzavřít alespoň část jejich ziskových pozic. Uzavírání pozic bylo jednoznačně jedním z hlavních důvodů větší korekce z konce minulého roku. To, že korekce byla tak drastická, mělo však i jiné důvody.

Až do léta 2018 byl na trhu nastaven vzorový pozvolný uptrend s drobnými přirozenými korekcemi, které se rychle vstřebaly. Mnoho investorů postupovalo stále bezstarostněji a nezodpovědněji a málokdy zajišťovali své portfolio proti případné finanční krizi.

Nízký poměr put-call před pádem jasně naznačoval, že investoři sázejí více na rostoucí ceny než na klesající. V takové situaci je akciový trh obzvláště citlivý na kolísání cen, protože bez zajištění i mírný prodejní tlak stačí k zahájení řetězové reakce.

Velcí hráči se zbavují svých pozic

V době, kdy mnoho investorů začalo odprodávat své pozice, však již existovaly varovné signály. Například na burze cenných papírů v září 2018 byl znatelně vysoký objem obchodů po dobu několika ztrátových dní.

Kdykoli nastane tato situace v krátkém časovém období po dlouhodobém nárůstu cen, obecně to naznačuje následující: Velcí hráči, jako jsou fondy a investiční společnosti, zpomalují svůj růst, protože pokaždé, když ceny mírně klesají, velcí investoři prodávají velké množství akcií.

Profesionálové chtějí maximalizovat své zisky tak dlouho, jak je to možné. Nicméně pokud se kurzy začnou rozpadat, značnou část svých pozic bezprostředně uzavírají.

Kurzy tvoří zprávy

Konečně, na začátku října 2018, trh již nebyl schopen absorbovat rostoucí nabídku akcií. Zvyšující se počet uzavíraných pozic v zisku vedl ke korekci a aktivování příkazů stop-loss, což zapříčinilo prudký propad na akciovém trhu.

Opravy trhu jsou vyvolávány většinou překvapivě triviálními zprávami, které účastníci trhu prostě ignorovali. V tomto případě se jednalo zejména o tehdy doutnající obchodní válku mezi USA a Čínou.

Pravdivým rčením na akciových trzích je „The prices make the news“, což lze přeložit jako „ceny tvoří zprávy“, protože téměř vždy je možné nějakým způsobem odůvodnit cenový vývoj na trhu. Ale bez ohledu na to, co bylo odpovědné za cenový kolaps, vás samozřejmě zajímá, jak z něj můžete nejlépe těžit. Poté, co DAX otestoval svá tříletá minima, index opět vzrostl asi o 20 %.

Mnoho investorů již znepokojují poměrně vysoké ceny na akciových trzích, protože riziko ekonomické recese je stále reálnější. Jak lze ochránit své portfolio před klesajícími cenami?

Jaký je nejlepší čas, kdy vstoupit na akciový trh během korekce?

Přestože je vysoce pravděpodobné, že se trh po finanční krizi opět zvedne, není důvod, proč byste měli nakupovat akcie bezprostředně po pádu akciového trhu. Navíc nikdo s jistotou nedokáže říct, kde se skutečně pokles zastaví. Ve většině případů, s výjimkou velmi krátkodobých havárií, trend následně testuje nové supporty po určitou dobu.

Často se vyplatí vstoupit na trh po znatelnější stabilizaci, která trvá alespoň 2 týdny. Racionálně umístěný stop-loss příkaz omezí vaše riziko. Protože jak jistě víte, zachování kapitálu je základem přežití na akciovém trhu a i základem pro vaše budoucí zisky.

Jakmile vstoupíte na trh, musíte čekat a sledovat, jak si vaše akcie vedou. Pokud následně chcete zvětšit své pozice s co nejmenším rizikem, otvíráte nové pozice, když staré jsou již v ziskové zóně.

3 americké akcie byste měli sledovat po korekci na trhu

Nikdo vám nemůže zaručeně říct, jak dlouho může korekce na trhu trvat. Může to být teoreticky již za 3–6 měsíců. Ale pro vás jako investora se v první řadě vyplatí dvě věci: Zaprvé, mít připravený investiční kapitál a zadruhé vědět, do kterých akcií budete investovat.

Níže naleznete 3 akcie v USA, které byste měli během korekce sledovat zejména pro jejich vynikající vyhlídky.

Akcie sociální sítě Facebook zaznamenala v posledních letech působivý vzestupný trend, přestože se společnost potýkala s řadou skandálů způsobených zejména datovými úniky. Z ceny přibližně 18 USD na nejnižší úrovni dosáhly akcie v polovině roku 2017 ceny přes 218 USD, což je více než 1 000% nárůst. Mnoho investorů dlouhodobě podceňovalo akcie na Facebooku.

CEO a zakladatel společnosti Mark Zuckerberg však zvládl působivý výkon: dokázal transformovat stránku určenou pro zábavu znuděných studentů jedné americké univerzity na druhou největší internetovou společnost na světě hned po Alphabet (Google).

Přibližně pět let poté, co Facebook dosáhl jedné miliardy uživatelů, počet měsíčně aktivních uživatelů překročil v roce 2017 hranici 2 miliard a v současné době dosahuje přibližně 2,4 miliardy. Navíc Facebook dokáže generovat stále větší příjem z již existující zákaznické základy.

A podle Marka Zuckerberga není 2 miliardový milník zdaleka poslední, které chce společnost dosáhnout. Deklarovaným cílem Zuckerberga je do roku 2030 nejméně 5 miliard aktivních uživatelů měsíčně.

Facebook v posledních letech přinesl působivé výsledky. Za poslední tři roky vzrostly tržby v průměru o 42 %, zatímco zisky v průměru vzrostly o 43 %. Za rok 2018 byly hlášeny výnosy ve výši 55,8 miliardy USD a výnosy na akcii ve výši 7,57 USD. Ve druhém čtvrtletí roku 2019 dosáhla online síť zisku přes 2,6 miliardy USD, což je zhruba o polovinu méně než v předchozím roce.

Tento propad byl zapříčiněn zejména další finanční zátěží 2 miliard USD na pokuty z vyšetřování FTC ohledně úniku osobních údajů. Facebook souhlasil s tím, že zaplatí FTC pokutu 5 miliard USD, aby bylo ukončeno vyšetřování. 3 miliardy USD byly zaplaceny již v 1. čtvrtletí. Ve 2. čtvrtletí společnost také zaplatila více než 1,1 miliardu USD kvůli vyšším daním v důsledku nového soudního sporu.

Fundamentální ukazatele ukazují na růst v příštích letech, protože společnost může postupně vytvářet další velmi lukrativní zdroje příjmů: vedle Facebooku Zuckerberg vlastní další prosperující produkty. Jedná se o komunikační platformu WhatsApp s více než 2 miliardami aktivních uživatelů a online službu pro sdílení obrázku a videí Instagram s více než 2,1 miliardou aktivních uživatelů.

V nadcházejících letech se počítá se zpoplatněním těchto produktů (například formou cílené reklamy).

Zatímco jiným sociálním sítím, jako jsou Twitter a Snap, se nedaří přilákat nové uživatele, uživatelská základna tří služeb Facebook, WhatsApp a Instagram stále roste působivým tempem. Všechny tři již patří mezi největší sociální sítě na světě.

Je těžké odhadnout, jak obrovský ziskový potenciál zde stále leží. Lze však předvídat jednu věc: zkušenosti získané z marketingu Facebooku pomohou zajistit, aby další 2 produkty společnosti brzy generovaly zisk svým akcionářům prostřednictvím chytré marketingové strategie.

Facebook nedávno zveřejnil plány na zavedení vlastní kryptoměny s názvem „Libra“. Zuckerberg chce začít s vývojem příští rok. Kryptoměna je, podobně jako bitcoin, založená na takzvané technologii blockchain.

Libra by měla být navázána na několik měn. Převody by měly přes internet probíhat bezplatně a instantně. Regulátoři a politici však stále vidí mnoho otázek okolo Libry jako kritických nebo zavádějících a oznamují rozsáhlá kontrolní opatření. Proto je stále ve hvězdách, zda Facebook Libru skutečně spustí, a pokud ano, jak přínosné to pro společnost skutečně bude.

Celý článek a další 2 americké akcie, které se vyplatí sledovat při příštím pádu akciového trhu naleznete zde: lynxbroker.cz

Investování na finančních trzích zahrnuje rizika. Vaše celková ztráta může převýšit Váš celkový vklad.