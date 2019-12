Německo: Letos největší evropský trh s elektromobily?

V Německu se od začátku roku prodalo více plně elektrických vozů než v Norsku, které platí za regionální baštu prodejů aut na elektrický pohon. Norsko vévodí evropským prodejům elektrických aut minimálně od roku 2010. Teď by se ale regionálním lídrem na roční bázi mohl stát největší automobilový trh v Evropě. Poprvé.

Do listopadu bylo v Německu registrováno 57 533 nových elektrických aut, v Norsku jen 56 893, ukazují statistiky z obou zemí.

Norsko se regionálním horkým trhem s elektromobily stalo díky vládním pobídkám. Růst je tam ale omezený vzhledem k velikosti trhu: obyvatelstvo země tvoří zhruba 6,4 % populace Německa. To v prodejích elektrických aut od začátku roku šlapalo Norsku po kroku, náskok se ale zmenšil až v posledních měsících. V listopadu již prodej nových aut na bateriový pohon v Norsku klesl (o 27 %), v Německu ale stoupl (o 9,1 %).

Nejnovější čísla naznačují, že technologie začíná být dostupnější i v této zemi, která je srdcem evropského automobilového průmyslu. Také německá vláda v rámci rozsáhlého klimatického balíčku připravila pobídky na nákup elektrických aut, které začínají u vozů za méně než 40.000 EUR. Na trh se mezitím chystají více pronikat německé automobilové kolosy Volkswagen, BMW i Daimler.

“Ofenzíva elektrických modelů od německých výrobců je v plném proudu,” domnívá se šéf německé automobilové lobbistické organizace VDA Bernhard Mattes. Německé automobilky podle něj do roku 2023 zvýší nabídku elektrických aut na 150 modelů, což je trojnásobek, a do roku 2024 investují 50 miliard dolarů.

Největším trhem s elektrickými auty na světě je Čína, prodá se tam zhruba polovina světového objemu. USA jsou druhé a Norsko bylo až dosud třetí. Čínský příklad ale naznačuje, jak mohou být pro trh s elektroauty důležité vládní pobídky. Poté, co je vláda v Pekingu osekala, klesají prodeje v Číně už čtvrtý měsíc za sebou.

V Německu by apetit spotřebitelů mohl otestovat příští rok, kdy domácí automobilky uvedou na trh další modely konkurující zatím nejdostupnějšímu autu Model 3 od pomyslného soudobého pionýra elektromobility, americké Tesly. Do prodeje půjde ID.3 od Volkswagenu, a to s cenovkou těsně pod 30.000 EUR. Pro srovnání, nejlevnější verze Volkswagenu Golf se spalovacím motorem vyjde na 20.000 EUR. Model 3 od Tesly stojí zhruba 44.000 EUR. Tabulka ukazuje, jakým modelům dávali němečtí zákazníci do listopadu zatím přednost.

Tesla ale podle všeho hodlá zatnout svoje drápy na německé trhu ještě více. Americká firma v pondělí oznámila plán na otevření svého největšího servisního střediska v Německu. Má se nacházet jižně od Hannoveru, zhruba hodinu jízdy od Wolfsburgu, kde má ústředí Volkswagen. Tesla, pro kterou je úspěch v Německu klíčovém bodem v její strategii globální expanze, již před týdny oznámila plán na vybudování továrny u Berlína.

