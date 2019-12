Denné zhrnutie: Trhy ostávajú pred kľúčovým týždňom stabilné

Americké a európske akciové indexy sa dnes obchodujú zmiešane. Investori sú opatrní, pretože máme pred sebou veľmi dôležitý týždeň.

Tento týždeň nás čaká:

Zasadanie Fedu Zasadanie ECB 15. decembra (piatok) majú vstúpiť do platnosti dodatočné clá na dovoz tovarov z Číny do USA

FED bude zasadať 11. decembra, pričom investori očakávajú nejaké náznaky budúceho vývoja monetárnej politiky. Fed na poslednom zasadaní signalizoval, že bude monitorovať situáciu a sadzby by mali ostať nezmenené minimálne do marca 2020.

ECB bude zasadať 12. Decembra, prvýkrát pod novým vedením Christine Lagarde. Investori preto očakávajú, aký tón zasadí nová šéfka ECB a či bude presadzovať viac holubičí postoj, ako bývalí šéf ECB Mário Draghi.

15. decembra majú vstúpiť do platnosti clá na dovoz tovarov z Číny do USA. V prípade, ak by sa tak stalo, akciové trhy by sa dostali pod výrazný tlak. V prípade, ak Trump pristúpil k ďalšiemu odkladu ciel, nálada na trhoch sa stabilizuje a akciové indexy by sa mohli dostať na nové historické maximá.

Makroekonomický kalendár nám priniesol jedno pomerne silné sklamanie. Čínsky export zaznamenal v novembri medziročný pokles o 1,1%, pričom sa očakával nárast o 0,8%. Treba poznamenať, že už sa jedná o štvrtý mesiac v rade, kedy čínsky export zaznamenal pokles. Tieto dáta poukazujú na to, že americké clá na čínsky export si vyberajú svoju daň, čo na druhej strane môže podnietiť čínsku stranu, aby spravila všetko preto, aby nevstúpili do platnosti plánované clá (tento piatok) a aby skôr došlo k zníženiu ciel.

Americký akciový index US500 sa obchoduje v blízkosti historických maxím. Tento týždeň však bude kľúčový pre ďalšie smerovanie na akciových indexoch. V prípade, ak by nevstúpili do platnosti nové clá, cena by sa mohla dostať na nové historicky najvyššie úrovne. Zdroj: xStation5