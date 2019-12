Průzkum: Firmy nerespektující snahy po redukci emisí ztratí do r. 2025 43% jejich hodnoty = 1,4 biliónu USD

Podle výzkumného projektu agentury Principles of Responsible Investing (PRI), společnosti Vivid Economick a Energy Transition Advisors společnosti, které nebudou reflektovat trend snah po snižování emisí budou do roku 2025 vystaveny výrazným ztrátám hodnoty.Podle projektu, který vyhodnocoval přístup 2700 firem z báze indexu MSCI ACWI ke klimatickým změnám, by 100 největších znečišťovatelů při žádném nebo liknavém přístupu k ochraně klimatu mohlo do roku 2025 přijít až o 43% jejich stávající tržní kapitalizace, což by odpovídalo cca 1,4 biliónu USD Na druhou stranu stovka "nejzelenějších" firem by svou kapitalizaci mohla respektive měla zvýšit až o 33% respektive 700 mld. USD Podle průzkumu by nejvíce měly být zasaženy firmy ze sektoru spalování fosilních paliv, kde dojde k výraznému poklesu poptávky. Tento sektor by mohl ztratit až 33% tržní hodnoty. V čele sektoru jsou pak především uhelné společnosti, kterým hrozí propad 44% jejich tržní hodnoty a propad 64% jejich zisků.TOP 10 ropných a plynových těžařů by pak mohlo čelit propadu až o 31% respektive 500 mld. USD Podle projektu by poptávka po ropě měla kulminovat kolem roku 2027. Firemní zisky v rámci sektoru by tou dobou měly klesnout o 34%.Poptávka po zemním plynu by měla vrcholit později až kolem roku 2040 a zisky by měla být nižší o cca 29%.