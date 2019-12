Řecké banky v euforii. Spoléhají se na Hercula

Po deseti letech smutku se v Aténách začíná objevovat nový pocit euforie. Řecká burza cenných papírů letos bude mít nejlepší výkon ze všech světových burz. Investoři věří novému premiérovi Kyriakosovi Mitsotakisovi splní svůj slib přilákat zahraniční investice a podpořit růst.

Hvězdami jsou akcie bank, jejichž hodnota se za méně než 12 měsíců téměř zdvojnásobila. Politici a finančníci věří, že našli na špatnými půjčkami zamořený bankovní systém zázračný lék. Schéma nazvané Projekt Hercules, vytvořené podle italského plánu „GACS“, zahrnuje komplikovanou kombinaci sekuritizace a státních záruk.

Hercules nepochybně pomůže bankám zajistit si lepší cenu, díky tomu, že je zbaví svých nesplácených úvěrů a urychlí tak oddalovanou čistku. Vytváří však riziko pro daňové poplatníky, kteří dostanou tučný účet, pokud věci nepůjdou podle plánu. Vláda musí však musí nadále usilovat o reformování svých zákonů o platební neschopnosti. Pouze to by totiž dokázalo zvýšit hodnotu zástavy přislíbené bankám a umožnit dlužníkům pokračovat ve splácení.

Řecké banky mají po hospodářské krizi naloženo asi 75 miliard EUR nesplácených úvěrů. Tato ohromující částka (odpovídající přibližně 40 % celkových úvěrů země) snižovala cenu akcií a ztěžovala bankám poskytovat úvěry podnikům a spotřebitelům. Celá léta se politici a bankéři rozmýšleli nad tím, co dělat. Čelili totiž dvěma protichůdným problémům: evropská pravidla pro státní podporu zakazují vládám zbavovat se špatných půjček za nadsazené ceny; ale banky, které je likvidují za příliš nízké ceny, si mohou ve svých rozvahách vytvořit díru.

Nyní Mitsotakisova vláda říká, že vydá záruky až za 12 miliard EUR, které banky mohou použít při spojování svých špatných půjček a jejich následného rozporcování podle rizikovosti – tj. v procesu zvaném sekuritizace. Řecký stát zaručí „seniorní“ tranše, zatímco tranše „mezanin“ a „junior“ budou chráněny méně. Seniorní tranše si banky plánují ve svých rozvahách ponechat, ostatní budou prodány nebo distribuovány investorům. Mnoho z těchto půjček bylo označeno jako s mimořádně vysokou hodnotou. Ale protože je seniorní tranše považována za bezrizikovou, může se uvolněný kapitál lépe využít.

Projekt „GACS“ znamenal pro Itálii úspěch a pomohl snížit počet nesplácených úvěrů. Bylo by však chybou předpokládat, že Hercules na vyřešení řeckého bankovnictví stačí sám. Nesmíme zapomenout na to, že se seniorní tranše věší na hrb daňovým poplatníkům. Nakolik je to riskantní, bude záviset na schopnosti bank znovu získat zástavu a na ekonomice. Čím rychlejší bude růst Řecka, tím pravděpodobněji budou daňoví poplatníci ušetřeni.

Další obavou je, že řecký insolvenční režim je nesmírně chaotický. Existuje několik způsobů úpadku společnosti i jednotlivce, což dává prostor pro arbitráž mezi různými postupy. Nová vláda to plánuje zjednodušit, což by ale mohlo vést k veřejným protestům, když by hrozilo vystěhování majitelů domů s prodlením na hypotékách. Efektivnější insolvenční režim je však nezbytný, pokud mají banky za své nesplácené úvěry dostat lepší cenu.

Hercules také nezbaví čtyři hlavní řecké banky rozdílů mezi sebou. Eurobank Ergasias a Alpha Bank vypadají podstatně silnější, protože prosazují ambiciózní plány na snížení své hromady nedobytných úvěrů. Řecká národní banka a Piraeus Bank jsou daleko za nimi, ale prozatím nepotřebují více kapitálu. Jakmile se však jejich čistky nesplácených úvěrů uvedou do chodu, bude jasnější, zda nebudou muset své rozvahy ještě zvýšit.

V některých ohledech jsou řecké banky šťastnější než jejich evropští vrstevníci. Úrokové sazby tam jsou vyšší než kdekoli jinde v eurozóně, což bankéřům poskytuje zdravější marže. Živější ekonomika by byla dalším přínosem, pokud bude nová vláda i nadále plnit své reformní závazky. Hercules však potřebuje pomoc. A byla by škoda, kdyby jeho síla přišla vniveč.

Zdroj: Bloomberg