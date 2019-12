Robert Šlachta: Ekonomická trestná činnost nebyla u policie prioritou od 90. let až do současnosti (Video)

Po 29 letech u policie a také celní správy se rozloučil s uniformou a jde do civilu. „Kdybych byl v Babišově táboře, tak bych nyní asi takto neodcházel," říká někdejší elitní vyšetřovatel. Slibuje knihu o posledních třech dekádách a kandidaturu do Senátu nevylučuje. Robert Šlachta je hostem Osobnosti Plus Barbory Tachecí

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/BG8/u8vSwivo-robert-slachta-ekonomicka-trestna-cinnost-nebyla-u-policie-prio.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

