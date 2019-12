FT: Čínská komunistická strana nařídila úřadům odstranit zahraniční HW a SW. Mají na to 3 roky

Podle listu The Financial Time Čínská komunistická strana nařídila všem vládním úřadům, aby během následujících 3 let přestaly používat zahraniční HW a SW. Informaci poskytla jedna z firem spolupracujících s úřady. Nařízení bylo údajně vydáno už dříve na začátku roku.Takový krok by mohl vážným způsobem zasáhnout velké americké firma jako jsou Microsoft , Dell nebo HP.Avizované nahrazování zahraničních technologií by mělo probíhat v několika fázích. Do konce roku 2020 by mělo být nahrazeno minimálně 30% zahraničních technologií, v roce 2021 50% a v roce 2022 zbylých 20%.Analytici odhadují, že nařízení se bude týkat 20-30 miliónů kusů zahraničního vybavení, jež by mělo být odstraněno.Čínská strana informace doposud nijak nekomentovala.Podle komentářů jde o snahu čínského vedení minimalizovat vliv případné eskalace obchodních vztahů s USA. Čínské technologické firmy jsou již nějaký čas pod zvýšeným tlakem z americké strany , která vytvořila blacklist čínských firem zapovězených z pohledu amerických firem. Obdobné opatření vylučující z užívání telekomunikační vybavení firem Huawei a ZTE zavedly americké vládní agentury.Podle odhadů čínské vládní úřady ve velké míře využívají především americké SW vybavení v podobě operačních systémů Windows a HW od Dellu a HP.Podle některých analytiků Čína disponuje srovnatelnými možnostmi především u HW. U SW je situace komplikovanější, protože americké Windows zatím nemají srovnatelnou či adekvátní čínskou náhradu.Podle analytiků bude pro americké firmy klíčové, jestli zůstanou omezení pouze na úrovni vládních agentur či úřadů nebo dojde také k ovlivnění spotřebitelů a jejich preferencí. V takovém případě by mohly mít mnohé americké firmy nemalé problémy.