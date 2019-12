2 sekundy pro život - jak to vypadá v převráceném autě?

Simulátory ÚAMK názorně ukazují následky nepoužívání bezpečnostních pásů

Každý 22 český řidič jezdí nepřipoutaný na každý 28 mrtvý při silničních nehodách byl nepřipoutaný. Taková je smutná statistika z českých silnic.

Potvrzuje to nedávná policejní akce. Během jediného týdne v rámci celoevropské dopravně bezpečnostní akce policie zkontrolovala 26 132 vozidel a v 1 195 případech zjistila, že řidiči vůbec nepoužili bezpečnostní pás. Nebyli připoutáni. Ve 45 případech dokonce ani děti nebyly umístěny ve vhodném zádržném systému.

Na základní pravidlo 2 sekund – ihned po usednutí za volant nebo do vozu na sedadlo spolujezdce si zapnout bezpečnostní pás ÚAMK upozorňuje dlouhodobě. „Nejen po České republice, ale i do zahraničí jezdí naše trojice simulátorů, která názorně každému předvede, co se stane, když není připoutaný,“ zdůrazňuje prezident ÚAMK JUDr. Oldřich Vaníček. „Nárazový simulátor byť jen v malé rychlosti 30 km/h napodobí náraz vozu při němž zažívá dotyčný na simulátoru přetížení rovnající se pocitům pilotu stíhacího letounu nebo jezdce F1. Bez zapnutého bezpečnostního pásu, nelze něco takového bez zranění vůbec zkoušet. Otočný simulátor ÚAMK pak napodobuje převrácení vozu při havárii. Je možné si byť jen představit, že byste tohle přežili bez újmy? A přesto dál policie řeší případy nepřipoutaných řidičů.“

Za uplynulé čtyři desítky let se odhadem jen na českých silnicích díky bezpečnostním pásům zachránilo asi 4500 životů. Svůj významný podíl na tom má ÚAMK. Jak uvedl prezident ÚAMK JUDr. Oldřich Vaníček: „Již několik desítek let se snažíme zlepšit situaci na silnicích v rámci různých bezpečnostních projektů s cílem ochránit lidské životy. Pro tyto akce používáme nejmodernější simulátory v Evropě – jen díky nim se nám podařilo snížit počet nepřipoutaných obětí nehod.“

Simulátory ÚAMK provozuje již bezmála dvě desítky let a jen v letošním roce se představí nejen motoristické veřejnosti na zhruba 200 akcích a v jediném roce na ně usedne 50 000 lidí. Celkem rovněž zavítaly více než 50x do zahraničí. A to včetně velkých cen Formule 1. Je tedy zřejmé, že rozhodně více než milion motoristů ví díky simulátorům ÚAMK, co znamená náraz nebo otočení vozidla a dovede si jasně představit, co by následovalo, kdyby nebyli připoutáni.

Že následky mohou být fatální dokládá fakt, že jen v roce 2018 zahynulo na českých silnicích 50 nepřipoutaných motoristů. V letošním roce 2019 to jen za prvních 10 měsíců bylo 55 nepřipoutaných. Je to dokonce vyšší počet mrtvých než těch, kteří zahynuli při havárii a řídili pod vlivem alkoholu. Je statisticky potvrzeno, že nepřipoutaní motoristé umírají 14xc častěji než ti, kteří použijí bezpečnostní pás.

Co se při havárii v případě nepřipoutaného motoristy odehrává? Jestliže náhle automobil zastaví, narazí, havaruje, pokračuje pohyb lidského těla vpřed například směrem na palubní desku, sloupky vozu, čelní nebo boční okna, přičemž jeho hmotnost se už při rychlosti 50 km/h zvýší 6x. Což znamená, že například muž o hmotnosti 80 kg se stává tělesem, které v momentě nárazu má hmotnost 4,8 tuny. Takže představa, že se může člověk obejít bez pomoci bezpečnostních pásů a jen vlastní silou se zastaví, opře rukama o palubní desku a zabrání střetu s ní, je naprosto nereálná.

Nabízí se ještě jedno drastické přirovnání: jestliže při rychlosti 50 km/h narazí člověk hlavou do pevné části vozidla, je to podobné, jako by spadl ze třetí poschodí domu na zem.

Jestliže tohle není dostatečným varováním, pak by mohl být fakt, že dopravní předpisy stanoví povinnost poutat se při jízdě. Konkrétně o tom hovoří paragraf 6 zákona č. 361. Konkrétně říká, že řidič musí „být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud je jím sedadlo povinně vybaveno.“ A postih? Bloková pokuta na místě do výše 2000 Kč, ve správním řízení 1500 až 2500 Kč. Zároveň budou připsány 3 body do karty řidiče.

Co zachraňuje lidské životy, je účinnost bezpečnostních pásů. Při nejvíce nebezpečném bočním nárazu dosahuje 39 %, při čelním 43 %, nárazu zezadu 49 % a nejvýraznější je při převrácení vozidla – 77 %. Je tedy zjevné, jak mimořádný význam má používání bezpečnostních pásů. Je to doslova pouto mezi životem a smrtí. Přesto se ročně odehraje asi 65 000 dopravních nehod, při nichž nejsou motoristé připoutáni. Experti ÚAMK proto znovu apelují – věnujte 2 sekundy svého času na poutání se se v autě, zachraňuje to životy.