Rozbřesk: Týden ve znamení britských voleb, zasedání Fedu a ECB

Čeká nás jeden z posledních předvánočních týdnů, který ještě může investory nadzvednout ze židle a rozpohybovat obchody. Na programu je totiž kromě klíčových britských voleb i zasedání Fedu a ECB. To vše ve chvíli, kdy poslední čísla z Německa ukazují, že průmysl v Evropě si ještě ke konci roku 2019 bude muset najít své dno.

V Británii si udržuje relativně stabilní náskok konzervativní strana Borise Johnsona (okolo 10 p.b. v průměru). Pokud tento týden vyhraje, bude to pro Británii znamenat s vysokou pravděpodobností odchod z EU podle Johnsonem vyjednané dohody. Pokles bezprostřední nejistoty a rizika chaotického brexitu sice může ještě sehrát krátkodobě pozitivní roli, nekonečná vyjednávání o podobě budoucích obchodních vztahů budou ale dál pokračovat i v roce 2020. Krátkodobě by byl pro trhy bezesporu horší patový výsledek. Labouristická strana chce dojednat novou dohodu a pak o ní nechat hlasovat v referendu.

Napětí mezi labouristy a konzervativci by mohlo dovést Borise Johnsona do náruče marginalizované brexitové strany a přimět znovu oprášit myšlenku tvrdého brexitu bez dohody….a to by trhům rozhodně nebylo po chuti.

Zasedání Fedu s vysokou pravděpodobností nepřinese změnu v měnové politice. Důležité ovšem bude sledovat měnící se komentáře a především názor komunikovaný v rámci výhledu na příští rok - poslední silná čísla z trhu práce by mohla udržet Fed v sázkách na stabilitu sazeb pro nejbližší kvartály.

Stejně tak se změny nedají čekat od ECB, kde ovšem bude v centru pozornosti první vystoupení Christine Lagardeové na tiskové konferenci. Klíčové bude, zda naznačí něco bližšího k chystané revizi měnově-politických nástrojů, která by měla proběhnout v následujícím roce. Ve světle posledních slabých čísel z Německa se trhy také budou zajímat o to, zda je podobně jako Mario Draghi připravena “bezpodmínečně” v případě potřeby ekonomice znovu pomoci...



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna se drží dál v úzkém pásmu nad 25,50 EUR/CZK. Dnes bude klíčové sledovat data z průmyslu a zda podobně jako v sousedním Německu nezklamou horším výsledkem. V dalším průběhu týdne bude celá střední Evropa ve vleku dění okolo Brexitu (viz úvodník)



Zahraniční forex

Dolaru se v pátek podařilo vrátit úder, a to díky překvapivě silnému reportu z americkému trhu práce. Ten byl lepší ve všech směrech, a tak není divu, že eurodolar směřuje zpět k hladině 1,10.

Tento týden bude opravdu hektický, neb trhy se budou muset poprat nejen se zasedáním Fedu a ECB, ale i s volbami ve Velké Británii. Ty samozřejmě zajímají spíše libru, ale nepřímo i eurodolar. Dodejme, že prozatím vidí libra výsledky velmi optimisticky (sází se na to, že Konzervatici získají nadpoloviční většinu).

Na růst úrokových sazeb a sílící dolar opět negativně reaguje nízkouročený forint. Ten může být navíc nervózní ze zítra zveřejněné listopadové inflace.



Ropa

Cena ropy Brent se v pátek vystoupala nad 64 USD/barel v reakci na prohloubení těžebního závazku ze strany aliance OPEC+. Producentské státy se totiž oproti původním předpokladům rozhodly zintenzivnit těžební škrty z aktuálních 1,2 na 1,7 mil. barelů denně, přičemž sama Saúdská Arábie navíc přislíbila dobrovolně snížit produkci o dodatečných 400 tis. barelů denně. V průběhu prvního čtvrtletí by se tak nabídka na ropném trhu mohla efektivně snížit až o nižší stovky tisíc barelů v závislosti na míře plnění individuálních těžebních kvót.



Z pohledu trhu je však jistým zklamáním omezená délka trvání nové dohody. Agresivnější škrty by totiž měly platit pouze do března 2020 a nijak tedy neřeší mohutný převis ropy na trzích ve druhém čtvrtletí příštího roku. Za tímto účelem by se státy kartelu měly znovu sejít již na počátku března, kdy lze očekávat složitou debatu nad dalším postupem. Z našeho pohledu představuje tato vyčkávací taktika, respektive neschopnost kartelu eliminovat přebytek ropy na trzích, významné cenově-negativní riziko pro ropu.



V tomto týdnu bude ropný trh věnovat pozornost zejména měsíčním reportům energetických agentur - v úterý od EIA, ve středu od kartelu OPEC a ve čtvrtek od IEA. Mimoto přijdou samozřejmě na řadu také fundamentální data k zásobám (úterý API a ve středu EIA) nebo aktivitě amerických producentů (pátek Baker Hughes).