Klíčový týden hlavních rizik finančních trhů

Světové finanční trhy zatěžují dvě hlavní rizika. Tím prvním je brexit, nejvíce jeho případná neřízená verze, druhým pak obchodní spory s důrazem na tenze mezi USA a Čínou. Jak se tyto dvě oblasti posunou, bychom se měli dozvědět již v tomto týdnu.

Začneme-li evropským děním, klíčový bude závěr týdne, konkr. čtvrtek 12. prosince, kdy se ve Velké Británii konají předčasné parlamentní volby. Předběžných čísel bychom se měli dočkat v noci ze čtvrtka na pátek, přičemž v pátek by již měl být znám konečný výsledek. Průzkumy favorizují vítězství konzervativců, čeká se pouze na to, jak velkou převahu získají.

Pokud by se straně premiéra Johnsona podařilo získat většinu o více než 40 křesel, pro trhy by to byla pozitivní zpráva, kterou by ocenila zejména britská libra. Samotné vítězství konzervativců je v její ceně již částečně započteno, což potvrzuje posilování vůči euru i dolaru během minulého týdne a na začátku toho aktuálního.

Ruku v ruce se spotovými longy jsou otvírány i zajišťovací pozice prostřednictvím opcí, kde díky vyšší poptávce dochází ke zdražování put opcí páru GBPUSD oproti callům. Opatrní obchodníci vychází mimo jiné i z mementa voleb z roku 2017. Tehdy vyznívaly odhady rovněž ve prospěch konzervativců, avšak konečný výsledek byl mnohem těsnější. Toryové v čele Theresou Mayovou většinu nakonec nezískali.

Nelze tedy vyloučit, že těsně před otevřením volebních uren nedojde k vlně nervozity, se kterou bude spjata částečná korekce zisků librového spotu. Vítězství Toryů by každopádně mělo přinést zpevnění libry, a to podle nás k hranici rezistence kolem 1,3381 GBPUSD. Hlavním faktorem bude, jak moc velkou většinu konzervativci získají. Čím větší bude, tím vyšší pravděpodobnost proražení zmiňované úrovně. Avšak pozor, v takovém scénáři je třeba počítat s tím, že se část trhu rozhodne pozice uzavřít a vybrat zisky. Mírné korekce trendu případného zpevnění by tak neměly být nic překvapivého.

Implikovaná volatilita librových párů každopádně roste. S blížícími se volbami je tak potřeba počítat s nervóznějším obchodováním v obou směrech.

Zatímco situace kolem brexitu je alespoň optikou trhů celkem jasná, v případě obchodních sporů je tomu naopak. Klíčové datum je 15. prosinec, kdy by USA měly dle plánu uvalit dodatečná cla na čínský dovoz, která by tak v podstatě zpoplatnila veškerý čínský import do země.

V posledních dnech sice přicházely komentáře, zejména z amerického tábora, o tom, jak se obě strany přibližují dohodě. Nešlo však o nic konkrétního. Nadto americký prezident Trump ke konci minulého týdne uvedl, že se ohledně cel naplánovaných na 15. prosinec „může něco stát“, avšak jeho administrativa to údajně „ještě neřeší“. K tomu dodal, že rozhovory s Čínou pokračují dobře. Naše pocity z toho jsou smíšené. Nad vším se totiž vznáší riziko, které bylo zmíněno již několikrát, a to, že v rámci obchodních jednání není stanoven žádný deadline. To zavání dalším prodlužováním, což je pro trhy negativní faktor.

Aby toho nebylo málo, dočkáme se i zasedání dvou hlavních centrálních bank. Ve středu zasedá americký Fed, který by měl ponechat sazby beze změny a vedle toho představit aktualizovanou prognózu, ve čtvrtek pak ECB. A právě ECB bude ostře sledována, jelikož půjde o první vystoupení nové guvernérky Lagardeové. Byť nečekáme, že by mělo dojít na změnu sazeb či programu QE, ve hře je alespoň náznak již avizované revize vedení měnové politiky. Ta by mohla zahrnovat změnu definice cenové stability, případně určitý příklon k otázce změny klimatu v souvislosti s mandátem evropské měnové autority či další změny v komunikaci směrem k větší transparentnosti. Společně s tím bude rovněž představen aktualizovaný výhled.

Závěrem je třeba zmínit domácí dění, které se ponese v duchu ekonomických dat. Dnes bude zveřejněn průmysl, stavebnictví, obchodní bilance a míra nezaměstnanosti. Zítra pak inflace. Na pozadí toho všeho bychom se mohli dočkat komentářů členů bankovní rady ČNB. Ti mají čas do středy, kdy započne mediální karanténa před zasedání v příštím týdnu.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1064 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,64 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1066 do 1,1121 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,53 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,49 až 25,56 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,93 až 23,09 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.