"Nadějné" vyhlídky učitelů: Za 32 let praxe jim plat vzroste o pět tisíc

Platy učitelů jsou stále předmětem sporu mezi politiky i veřejností. Podle vlády budou v roce 2022 vydělávat průměrně 45 tisíc korun, Pedagogická komora to ale označuje za nesmysl. Učitelé navíc nemají zrovna nadějné vyhlídky na zvýšení platu ani po letech praxe.

Průměrný plat učitelů by se měl v příštím roce, co se týče tarifu, zvýšit o osm procent, o dvě procenta by měla růst jeho variabilní složka. Školské odbory ale požadovaly větší navýšení tak, aby vláda dodržela slib, že bude v roce 2021 činit výdělek učitele 150 % průměrného platu.

To ale současným tempem podle Pedagogické komory rozhodně není splnitelné. "U učitelů se neustále uvádí 45 tisíc korun, jako by to už měli, což nebude většina mít ani, až to bude opravdu průměrný plat," sdělil už dříve mluvčí Pedagogické komory Radek Sárközi.

Reálně se ale mzdy pedagogů zvednou ještě o méně než osm procent. Učitelé v mateřské škole, kteří se obvykle zařazují do 9. platové třídy, mají nově měsíčně brát 29,5 až 35 tisíc korun hrubého. Učitelé na základní či střední škole nebo speciální pedagogové (12. třída) mají dostávat 31 až 40 tisíc korun.

Hrubá měsíční mzda pedagogických pracovníků v roce 2020:

https://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/640x800/Dec2019/2340587.jpg?cf9d

Vždy jde o rozmezí s ohledem na praxi. Tabulky tak odhalily další smutný fakt o platovém oceňování pedagogů - vyhlídka na zvýšení platu s postupem let není zrovna nadějná. Učitelé ve školce si po 32 letech praxe v průměru polepší o pět tisíc, ti na základní či střední škole o devět tisíc korun.

Ředitelé mateřské školy, kteří patří nejčastěji do 10. platové třídy, si po třech desetiletích polepší o pět tisíc korun, ředitelé základní a střední školy (obvykle 13. třída) zhruba o 12 tisíc. Asistentům pedagogů (nejčastěji 8. třída) se průměrně plat zvedne o šest tisíc korun.

Čistá měsíční mzda pedagogických pracovníků v roce 2020:

https://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/640x800/Dec2019/2340588.jpg?f49a

Pedagogická komora ale upozorňuje, že učitelé, kteří teprve začínají, jsou obvykle řazeni do nižší platové třídy. Do té "běžné" se dostanou až po několika letech praxe. Podobně je tomu i u ředitelů - jen málokterý na postu figuruje celých 32 let, spíše se na pozici dostává až po pár letech.