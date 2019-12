Čeho se Češi nejvíc bojí? Vede nechráněný sex a daňové přiznání

Zatímco děti se bojí čertů nebo bubáka pod postelí, dospělí Češi si strach spojují s něčím úplně jiným. Podle nedávného výzkumu jsme jako národ opatrnější a bojácnější než naši západní sousedé. Bojíme se jak o své zdraví nebo peníze, tak o dobré jméno.

"Rodina a přátelé, zdraví a domov. To jsou pro Čechy nejdůležitější pilíře spokojeného života podle toho, co nám o sobě sami v posledních letech řekli v průzkumech. Letos jsme se rozhodli podívat na to, co naopak vnímají jako riziko či ohrožení, a to v různých oblastech života," vysvětluje hlavní myšlenku výzkumu Maurick Schellekens, generální ředitel NN pojišťovny a penzijní společnosti. „Naším cílem bylo zjistit, jak lidé k riziku přistupují a kdy se naopak cítí bezpečně,“ dodává.

Dobré jméno ctíme

Češi se podle průzkumu NN jasně nejvíce obávají v situacích, které mohou vypovídat o jejich charakteru a stát je pověstné dobré jméno. Zajímavé přitom je, že Čechům přijde riskantnější upravit si daňové přiznání, než mít pletky se zadaným partnerem. Čtvrtina lidí by také nebrala jako risk nevrátit peněženku plnou peněz a osm procent lidí by nemělo problém chlubit se dobře vykonanou prací, i když ji odvedl někdo jiný. Opít se na večírku a riskovat následný trapas riskne polovina dotázaných.