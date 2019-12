Ústí nad Labem, Plzeň, Olomouc: Některá velká města chystají dražší MHD, cena jízdného půjde nahoru

Některá velká města čeká na konci roku zdražování městské hromadné dopravy. Jako první začíná cenu základního jízdného zvedat Ústí nad Labem, kde si cestující připlatí dvě koruny za jízdenku už od poloviny prosince. Na řadu má pak přijít Plzeň nebo Olomouc. O zvýšení cen se jedná i v Praze. Už na konci příštího týdne si budou muset cestující městskou hromadnou dopravou v Ústí nad Labem připlatit. Cena jízdenky stoupne o dvě koruny. "Jednorázové obyčejné jízdné, které stálo 18 korun, bude zdražené na 20 korun," sdělila mluvčí Dopravního podniku Ústí nad Labem Jana Dvořáková. Od nového roku si cestující připlatí i v Plzni. Základní jízdné stoupne o dvě koruny, časové kupóny zdraží o šest korun. V Ostravě základní jízdné stoupne ze 14 na 16 korun a přestupní jízdenka zdraží z 20 na 24. V dubnu pak začne platit nový ceník v Olomouci. Základní jízdné tam stojí 14 korun, po změně cestující zaplatí o čtyři koruny víc. V okolí Hradce Králové pak po novém roce omezí některé spoje MHD, protože dopravní podnik malým obcím zdražil poplatek za to, že tam autobusy posílá.

Královéhradecká MHD zajíždí do šesti obcí v okolí krajského města a to zdražení se pravděpodobně nejvíc dotkne obecní kasy ve Vysoké nad Labem. "To navýšení meziroční je asi o 50 % za kilometr, takže nám to vyskočí o více než 600 tisíc," vysvětlil starosta Jiří Horák.

Zvýšit cenu jízdného chce i Praha, zatím o tom ale prý koalice na magistrátu teprve jedná.