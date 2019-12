Stará práce po narození dítěte často přestane dávat smysl

Kariéra versus mateřství?

Statistiky mluví jasně, čím dál více žen odkládá mateřství právě kvůli kariéře. Když si to spočítáte, tak střední školu ženské představitelky ukončí v 19 letech, následně studují vysokou školu o průměrné délce tří až šesti let, dostudují tedy kolem 25 až 26 let. V tuto dobu se také nabízí možnost dalšího vzdělávání či praxe v zahraničí. Přece jen v dnešní době existuje nespočet možností a pracovních příležitostí mimo Českou republiku. A kdy jindy toho využít než po ukončení studia. S dětmi to už jen těžko půjde. Po návratu do Česka si tedy ženy začnou hledat práci. Než si najdou pracovní nabídku, která je bude naplňovat a kde využijí naplno své znalosti z dob studií, je jim okolo třiceti let.

Páry kolem čtyřiceti let čím dál častěji podstupují IVF

O rodině často začnou uvažovat v 35 letech nebo později, tady záleží, zda se sladí s touhou po mateřství i se svým partnerem. Jenže ve 40 už ženské tělo nemusí být nastavené na tak pozdní mateřství a začínají problémy. Každoročně se zvyšuje počet párů, kteří absolvují léčbu na klinice asistované reprodukce, tedy podstoupí hormonální léčbu nebo rovnou vstoupí do celého procesu umělého oplodnění.

Kdy je tedy ideální doba na první dítě? Odborníci se shodují, že je to kolem třiceti let ženy. Plodnost žen výrazně klesá po 35. roce. Mnoho párů se však mylně domnívají, že je umělé oplodnění (IVF) sázka na jistotu, avšak to není pravda. V pozdějším věku rodičkám hrozí také řada komplikací, jako jsou častější potraty, genetické abnormality u plodu, těhotenská cukrovka, vyšší krevní tlak a porod zakončený císařským řezem, případně narození dítěte s nižší porodní váhou.

V čem jsou rodiče v práci lepší než bezdětní lidé?

Mnoho zaměstnavatelů má strach ze zaměstnávání žen s dětmi v nízkém věku. Obávají se jejich časté nemocnosti, nesoustředěnosti a nespolehlivosti. Opak je ale pravdou. Ženy na rodičovské dovolené zcela přehodnotí svoje priority a naučí se co nejlépe zorganizovat svůj čas, což mohou později využít také v práci. Hodně rodičů se naučí vážit svého času a hodně se rozmýšlí, čemu se věnují. Některé matky jsou aktivní i v době, kdy nejsou pracovně činné a pečují o své malé potomky. Mohou se věnovat dobrovolnictví, s rodinou cestují a mají spoustu plánů a vysněných soukromých projektů. Leckdy v této době zjišťují, že touží po změně oboru, začnou znovu studovat nebo absolvují rekvalifikační kurz.

Ženy si na konci rodičovské uvědomují, že stará práce už není nic pro ně

S dětmi se holt mění priority a život se obrací vzhůru nohama. Důležité jsou úplně jiné věci, a to co rodiče považovali důležité před jejich narozením, je najednou naprosto bezvýznamné. Velký skok financí zažívají ty ženy, které si vybudovaly slušnou kariéru a solidní finanční příjem. Na mateřské dovolené sice čerpají poměrnou část ze svého platu či mzdy, avšak rodičovská dovolená je pro všechny maminky stejná, a to znamená pro rodiny s vyššími příjmy velký propad v rodinném rozpočtu.

Priority se změnily, teď je prvním místě rodina

Nicméně před návratem zpět do práce si hodně matek uvědomuje, že už se na původní pozici vrátit nemůže a konec konců ani nechce. Mnoho zaměstnankyň zjišťuje, že už nemohou cestovat za prací nebo každou chvíli absolvovat školení a meetingy daleko od domova. Také už nemohou trávit v práci svůj čas od rána do večera a neřešit přesčasy jako v době před dětmi. I školky mají omezenou otvírací dobu, každou chvíli jsou prázdniny a děti bývají často nemocné.

Hodně žen se tedy přiklání alespoň ke zkráceným úvazkům nebo mění práci úplně a hledají pozice, jež jim umožňují časově vozit a vyzvedávat děti ze školky, a současně mít čas na rodinu. Takových úvazků se bohužel ale zatím nenabízí mnoho, často tak musí ženy přijmout nižší pozici nebo úplně změnit obor. Vrátit se na plno ke své předchozí kariéře mohou až v době, kdy děti trochu vyrostou, chodí do školy a jsou v mnoha ohledech samostatnější. A jak to máte doma vy? Musela jít vaše kariéra stranou?

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

