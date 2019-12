Pražskou burzu v týdnu ovládly akcie MONETA, O2 s "odkupem v zádech" nejvýše od dividendy

index PX-TR atakuje svá historická maxima z 27. října 2007

Po dvou týdnech nevýrazného poklesu se pražská burza nasměrovala na sever. Přitom polovina emisí posílit nedokázala, index PX si přesto solidně polepšil o téměř procento nad 1 091 bodů. Tedy již na nejvyšší úrovně od dubna. Letošní zisky indexu PX se tak přehouply zpět nad 10 %.



Hlavním hnacím motorem domácího trhu se staly akcie MONETA. Oznámený akviziční záměr domácí skupiny Wüstenrot, který by skokově navýšil byznys banky, přijali investoři výrazně pozitivně. Každodenní růst přinesl nakonec titulu za týden historicky téměř ojedinělý 9 % posun. Akcie MONETA se tak rázem ocitly na téměř 20 měsíčních maximech, resp. nejvýše od dividendy z dubna 2017. V týdnu navíc celkově vyměnily majitele za více než miliardu korun, což na pražské burze již dlouho žádný titul nepředvedl.

Druhá příčka v týdnu patří akciím likérky STOCK. Naposledy v minulém reportu jsme zmiňovali, že by měly v domovském Londýně otestovat silnou hranici u 190 GBp. To se také v úterý stalo. Následně zveřejněné solidní hospodářské výsledky likérky přinesly titulu predikované odražení zpět výše. V Londýně to od zmiňovaných minim znamenalo posun o více než 7 %.

V porovnání však indexu PX svou vahou více pomohly „bronzové“ akcie O2. Oznámené prodloužení odkupu i na příští rok zapůsobilo dále pozitivně. Navíc titul podpořila společnost nákupy také v tomto týdnu, když se v souhrnu postarala o téměř čtvrtinu objemu obchodů.

Po necelých 2 týdnech se nad hranici 800 Kč dostaly akcie KB. Pro titul bude technicky důležité, zda se posune nad dřívější rezistence u cca 808 Kč. Z finančních titulů si dokázaly polepšit již jen akcie VIG, když druhý rakouský titul ERSTE se zejména v první polovině týdne vyvíjel výrazně opačným směrem. Než následně začal ztráty minimalizovat, zaznamenal dokonce měsíční minima.

S náskokem největší ztráty utrpěly, a svou vahou zároveň největší brzdou indexu, byly akcie ČEZ. Titul se obchodoval již v blízkosti hranice 500 Kč (za 501,50 Kč), když ceny elektřiny nejen u našich sousedů, ale i v návaznosti u nás, mířily na jih. Například domácí kontrakt pro příští rok se dostal dokonce již na 47 EUR/MWh, tedy na více než roční minima.

Volatilitu zažily akcie Avast. V úterý nejprve uzavřely na nových historických maximech 135 Kč, ve čtvrtek již o 4 koruny níže, aby mezitýdenně nakonec uzavřely neutrálně. K akciím KOFOLA možno zmínit po zhruba dvou měsících další tzv. insider nákup. Téměř 1300 akcií tentokrát koupil marketingový ředitel Karel Hrbek.

Vytvoří letos index PX-TR nové historické maximum?

Index PX-TR zahrnující výkonnost domácího trhu včetně vyplacených hrubých dividend vytvořila pražská burza před necelými 6 lety. Spočítala však jeho historii až do roku 2006, kdy došlo ke sloučení indexů PX50 a PX-D, resp. vzniku indexu PX. Přestože samotný index PX je stále hodně vzdálen svým maximům (na cca 800 bodů), index PX-TR se dostává na výrazné rezistence. V pátek totiž zakončil již jen necelé 2 body pod svým historickým maximem z roku 2007…

Výsledkovou sezónu má pražská burza za sebou. Pro nadcházející týden lze závěrem zmínit letošní poslední možnost zobchodovat tituly na trhu START, resp. v úterý proběhne „zimní START Day“.