Hory, sníh a lyžování. Lyžařská sezóna je tu: Kde už se lyžuje, jaké jsou novinky a jaké budou ceny skipasů? Krkonoše, Krušné Hory, Beskydy, Lipno.

Vyznavači zimních sportů se konečně dočkali, v pátek večer odstartovala lyžařská sezóna. Díky občasnému sněžení a mrazivému počasí posledních dnů, které umožnilo umělé zasněžování, se o prvním prosincovém víkendu otevřely některé sjezdovky a rozjely první vleky.

Návštěvníky s lyžemi a snowboardy už přivítali provozovatelé ski arény Karlov pod Pradědem a sedačková lanovka se v pátek večer rozjela i v areálu Branná na okraji Hrubého Jeseníku. Tyto areály v Jeseníkách zatím zprovoznily necelý kilometr sjezdovek, což ale lyžařům pro premiéru před nadcházející zimou stačilo.

"Návštěvnost nás celkem překvapila hned první večerní lyžování, plné parkoviště, více méně každá druhá sedačka plná, do Vánoc to snad vydrží," uvedl vedoucí strojník areálu Karlov.

V sobotu měly velký den areály Monínec ve středních Čechách, Kvilda na Šumavě, Černá Hora a Malá Úpa v Krkonoších, Bílá v Beskydech a také Stupava v Buchlovských horách.

"Máme asi 35 centimetrů, myslím si, že na lyžování jsou podmínky výborné. Bylo to štěstí, že nám přišel mráz, je to i technologií. Máme poměrně silnou techniku na to, abychom dokázali zasněžit rychle," uvedl provozovatel areálu Stupava Lubomír Orel.