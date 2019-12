Počasí ve světě: U Sydney zuří obří požáry. Jsou tak velké, že nejdou uhasit

Rozsáhle požáry zuří 60 km severozápadně od australského města Sydney. Hoří na ploše skoro 300 000 hektarů, takže uhašení je velmi složité. Podle hasičů prakticky nemožné. Lidé se navíc stěžují na dýchací potíže. "Nemůžeme požáry zastavit, budou hořet, dokud se podmínky neusnadní, a pak se je pokusíme lokalizovat,“ řekli hasiči. Teploty se v oblasti šplhají až ke 40 stupňům. Situace je velice vážná – pokud byste například cestovali mezi Hawkesbury a Singletonem, projížděli byste jen kolem požárů. Trasa má přitom 60 kilometrů. Oblastí se také šíří silný kouř. Lidé si stěžují na dýchací potíže a astma. Hasiči varují obyvatele, aby opustili své domovy, pokud se k nim požár přiblíží. "Očekává se, že se rozšíří dál na východ, kde jsou bohužel více obydlené oblasti a vesnice," oznámili hasiči.

Rychlému šíření plamenů podle hasičů pomáhá silný vítr. "Potřebujeme déšť, abychom požár zastavili. To je opravdu to jediné, co pomůže," řekla hasičská služba z Nového Jižního Walesu. "Bude to trvat mnoho týdnů, než se to podaří," dodala.

Rozsáhlé požáry už sužují Austrálii od října. Požáry zabily šest lidí a zničily přes 700 stavení. Hoří také ve státech Viktorie, Jižní Austrálie a Queensland.