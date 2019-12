Zakladatel WEF: Toto je největší problém světové ekonomiky

Obchodní války a brexit a jejich negativní dopad na světovou ekonomiku. To jsou nejdiskutovanější témata současnosti. Mnohem větší nepříznivý dopad na hospodářství má však podle zakladatele Světového ekonomického fóra (WEF) Klause Schwaba něco úplně jiného - krátkozrakost.

Firemní manažeři, investoři i politici se chovají, jako kdyby neexistovalo nic vzdálenějšího než příští čtvrtletí, v lepším případě příští rok. Zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab přitom tvrdí, že vypořádat se s tímto problémem lze, a to poměrně jednoduše.

Podle něj by svět měl přestat vnímat hrubý domácí produkt jako hlavní ukazatel ekonomického vývoje. Ten by se řídit závazky přijatými v rámci pařížské dohody a měl by se soustředit na vytváření dlouhodobé hodnoty pro všechny. A firmy by měly pochopit, že jediným ukazatelem úspěšnosti není zisk.

"Je potřeba si uvědomit, že nejde o samozřejmost, jelikož je nutné, aby se změnil způsob uvažování. Děláme vše pro to, abychom se měli co nejlépe, a neuvědomujeme si, že přitom ignorujeme všechny negativní dopady svého chování," říká Schwab.

Zakladatel Světového ekonomického fóra navrhuje, abychom se například namísto na HDP zaměřili na mediánový příjem na osobu, který lépe odráží stav životní úrovně lidí, a v případě firem hlavně na udržitelnost byznysu.