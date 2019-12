Digitální měny centrálních bank stojí před historickým milníkem

Před několika málo dny se uskutečnily neoficiální rozhovory, o nichž vysoce postavený úředník Fedu prohlásil, že americká centrální banka zvažuje možnost digitálního dolaru, když demokratičtí a republikánští členové Kongresu diskutovali s předsedou Fedu J. Powellem tuto možnost, a důsledky takové revoluční transformace.

Předseda Federálního rezervního systému Powell odpověděl F. Hillovi a B. Fostersovi ze sněmovny reprezentantů na otázku, zda FED plánuje zavedení digitální měny ve svém dopisu, kde objasňuje, že FED sleduje trendy digitálních měn, ale v tomto bodě nemá žádné plány na spuštění své vlastní kryptoměny, po které je robustní poptávka nejen ze strany laické veřejnosti, ale kterou by uvítala i část odborné veřejnosti.

V dopise však dodal, což se jeví jako stěžejní, že: FED v současné době nemá žádné plány na emisi CBDC (digitální měna centrální banky), ale bude i nadále analyzovat možné přínosy a náklady digitální měny, zejména stran jejího možného přínosu v cílování inflace (vrtulníkové peníze).

Současně bývalý předseda CFTC (Commodity Futures Trading Commission) obhajoval myšlenku vytvoření a uvedení do oběhu digitálního tokenu na bázi dolaru.Načasování těchto úvah není náhodné a odráží nové výzvy pro Ameriku a její roli globálního leadera finančního systému.

Proti rychlému zavedení digitálního dolaru, ale na druhou stranu minimálně stejnou měrou pro hovoří aktuální vývoj globální ekonomiky, která, jak se zdá, míří od nadnárodního obchodu k ochranářským národním opatřením a rezignaci na principy volného trhu, znepokojivé hrozby globálního zpomalení a americká dluhová bublina. Nebylo by to příliš překvapivé, kdyby americký Fed přišel s myšlenkou digitálního dolaru; několik dalších zemí také provádí výzkum a formuje podmínky uplatnění kryptoměny emitované centrální bankou – aktuálně je to Švýcarsko, Francie, Česká republika (teoretické úvahy o využití kryptoměny emitované ČNB jako vrtulníkových peněz) a Írán (vlastní kryptoměnu již má a využívá ji v obchodu s ropou) a v neposlední řadě Čína, která na vládní úrovni dlouhodobě investuje nezanedbatelné prostředky do vývoje a zavedení vlastní kryptoměny.

Evropská centrální banka (ECB) oznámila, že má v úmyslu urychlit své plány týkající se digitální měny (CBDC) na základě transformace hotovostních transakcí.Navíc se zdá, že Evropská unie (EU) je aktivní, konstruktivní a v globálním měřítku konkurenceschopná, pokud jde o přijetí blockchainu do svého finančního systému. V souladu s tím je myšlenka ECB vyvinout novou centralizovanou kryptoměnu.

Benoit Coeure, který je členem výkonné rady evropského centrálního banky, zmínil plány na digitální měnu centrální banky a označil tuto myšlenku jako reálnou a realizovatelnou, zejména v optice nástroje na zjednodušení a zrychlení současného finančního systému v přeshraničních platebních transakcích.

Na druhé výroční konferenci Technologie a inovace na kapitálových trzích Denis Beau prosazoval, aby Evropská centrální banka (ECB) byla liberální při experimentování s technologií distribuovaných účetních knih (DLT) jako způsob vypořádání transakcí denominovaných v eurech.

Podle tiskové agentury AFP francouzská centrální banka oznámila, že bude pilotovat digitální měnu centrální banky v první polovině roku 2020. (https://twitter.com/AFP/status/1202241148133068801)

EU vytvořila fond blockchain a umělé inteligence v hodnotě 400 milionů EUR. Tyto kroky, pokud dále přihlédneme k švýcarské pro digitální politice, EU lze interpretovat jako snahu držet krok s inovačními trendy v konkurenčních zemích, jako je Čína.

Čína také nedávno přijala zákon, který podpoří technologii blockchainu, když nový zákon umožní digitální podobu jüanů, který bude konkurovat projektům jako je FB libra. Čínská centrální banka (PBoC) spustila nový certifikační program pro regulaci vnitrostátních plateb v digitální měně. Pokud se Francii podaří přijít s vlastním digitálním aktivem do 1. čtvrtletí 2020, pak by byla průkopníkem mezi zeměmi G20 a její digitální měna předstihne čínskou digitální renminbi.

Je nepochybné, že E. Macron, stejně jako čínský Xi, má eminentní zájem na tom, aby se Francie stala světovým leaderem v oblasti CBDC; odhlédneme-li od vnitrofrancouzských problému, je E. Macron považován za nového leadera EZ, když pomalu končí éra A. Merkel. Nový impuls pro EZ i EU by mohl vrátit nejen Francii znovu do elitní třídy inovativních zemí, ale i EZ pomoci vystoupit z kategorie druhořadých velmocí a vrátit ji mezi elitu.