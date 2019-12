7 důvodů, proč spořit na důchod již od mládí

Ukončili jste studia a nastupujete do prvního zaměstnání? Plánujete, jak našetříte na vlastní bydlení nebo se podíváte po světě? Mysleli jste ale také na to, že jednou také půjdete do penze? Pokud ne, přemýšlejte nad tím. I na důchod je totiž vhodné začít spořit hned, jak začnete vydělávat. Proč? O tom je dnešní článek.

1) Dřívější odchod do penze

Věk, ve kterém odcházíme do důchodu, se neustále zvyšuje. Jenže mnoho starších lidí už trápí zdravotní potíže a práci zvládají s obtížemi. Více než polovinu života mají za sebou a měli by mít možnost užít si následující roky v klidu. Variantu odejít do předčasného důchodu si ale často lidé nemohou dovolit. Měsíční penze je totiž oproti běžnému důchodu zkrácená. Budete-li mít naspořeno, bude se vám snáze rozhodovat, kdy přestat pracovat.

2) Ceny stále stoupají

Často slyšíme seniory říkat, že je vše drahé a důchod jim nestačí. Ano, ceny potravin, léků, či bydlení se stále zvyšují. Úměrně tomu se však nezvyšují důchody. A předpoklad toho, že by mělo být lépe, rozhodně není. Někteří penzisté chodí na brigády, aby si přilepšili. Kdo dnes na penzi nespoří a spoléhá jen na stát, může být nemile překvapen.

3) Víc peněz = lepší zdravotní péče

Mít dostatek vlastních prostředků v penzi znamená dostupnost lepší zdravotní péče. Léky, zdravotní pomůcky, vyšetření, ale i třeba možnost prožít zbytek života v kvalitním domě s pečovatelskou službou, to vše něco stojí.

4) Konečně čas na koníčky

Někteří lidé se těší do důchodu proto, že budou mít konečně čas na své koníčky. Cestování po světě, vzdělávání, kurzy, plnění si nejrůznějších snů z mládí… To ale není zadarmo. Myslete na to, že jen samotná dávka od státu vám na vaše záliby stačit nemusí.

5) Čím dříve začnete, tím méně se to dotkne rozpočtu

Když si začnete spořit hned od první výplaty, můžete ukládat zpočátku jen menší částku. Tak, jak vám to rodinná situace dovolí. Měsíční úložku navýšíte, když vám v práci přidají, a snížíte, když se jeden příjem se smrskne na rodičovský příspěvek. Flexibilně si vytvoříte finanční rezervu, aniž by to výrazně zasahovalo do rozpočtu. Pokud chcete investovat, na trhu je mnoho možností, jak své peníze dlouhodobě zhodnocovat s výrazně vyšším ziskem, než je tomu u investic krátkodobých.

6) Budete finančně nezávislí

Známe to snad všichni – přišli nečekané výdaje a před výplatou se na účtu krčí pár drobných. To, co se v produktivním věku dá zvládnout s pomocí rodiny, nebo s dočasným utáhnutím si opasku, může být v seniorském věku daleko větší problém. Být finančně nezávislý a nespoléhat jen na měsíční příjem od státu je tak k nezaplacení.

7) Neštěstí nechodí po horách…

Ačkoli si to mladí často nepřipouští, úrazy a následná pracovní neschopnost z důvodu invalidity může potkat i je. Pokud si tedy sjednáváte úrazové pojištění, myslete na to, aby krylo invaliditu. Žít totiž jen s invalidním důchodem není žádná pohádka.