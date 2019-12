Kryptomeny: Mnuchin a Powell nevidia potrebu kryptomeny podporovanej Fedom

Hlavné kryptomeny sa obchodujú v pásme

Tento týždeň sa blíži ku koncu, ale investori aj naďalej hľadajú smer, kam sa budú uberať kryptomeny. Väčšina hlavných kryptomien sa obchoduje v pásme a zdá sa, že neexistuje krátkodobý katalyzátor väčšieho pohybu. Tento týždeň sa pozrieme na Ethereum Classic a kryptomenný pár ADA / BTC.

Keď sa pozrieme na graf ETC z technického hľadiska, môžeme si všimnúť, že altcoin sa obchoduje blízko horného limitu klesajúceho kanála a úrovne krátkodobého odporu (3,735 $). V prípade prerazenia vyššie uvedeného odporu, existuje možnosť, že sa tento trend zmení. Ak by sa takýto scenár naplnil, do hry by sa mohla zapojiť zóna odporu 3,80 - 3,84 dolárov. Kľúčový krátkodobý odpor sa nachádza na úrovni 3,93 USD. Na druhej strane, ak by medvede získali kontrolu nad trhom, cena môže testovať podporu na úrovni 3,63 dolárov.

Pri pohľade na graf ADA / BTC je vidieť, že krypto pár sa obchoduje v zostupnom smere od konca predchádzajúceho týždňa. Po skúške hornej hranice štruktúry Overbalance sa pár odrazil späť k dolnej hranici. K ďalšiemu poklesu však nedošlo a pár sa obchodoval v bočnom trende. Cenová akcia na tomto trhu sa zmiernila a pár sa otáča okolo úrovne 78,6% Fibo. Zdá sa, že pohyby smerom nahor sú obmedzené 50-hodinovým kĺzavým priemerom. V prípade, ak by cena prekonala uvedený priemer, otvoril by sa priestor pre rast k rezistencii na hladine 0,052.

Správy zo sveta kryptomien

Investori, ktorí dúfali v rýchle prijatie kryptomien v USA, budú sklamaní postojom dvoch najvyšších amerických úradníkov. Steven Mnuchin, minister financií USA povedal, že s prezidentom Fedu, Jerome Powellom, diskutoval o kryptomenách a obaja nevidia potrebu, aby americká centrálna banka vydala svoju vlastnú digitálnu menu v najbližších piatich rokoch. Obaja diskutovali o nákladoch a výhodách rozvoja kryptomeny podporovanej štátom. Európska centrálna banka však vedie podobnú diskusiu a navrhla, aby mohla pokračovať v tomto pláne v prípade, že súkromný sektor nebude môcť lacnejšie a rýchlejšie vykonávať cezhraničné platby.