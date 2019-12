BREAKING: OPEC+ se prý dohodl na výraznějším snížení kvót

Z různých médií se šíří informace o konečné dohodě mezi členy OPEC+, na základě které by měly být sníženy kvóty produkce ropy o 500 tisíc barelů denně. Toto snížení prosazovali hlavně Saúdové, kteří si chtějí zajistit vyšší cenu primárního úpisu společnosti Saudi Aramco na burze. Poprvé se podobné spekulace objevily už ve středu, a proto reakce na dnešní výsledek zatím není nijak výrazná. Ropa WTI vypadá z technického pohledu docela křehce pod rezistencí na úrovni 58,60 dolarů za barel. Obchodníci by také neměli zapomenout na zveřejnění statistik z amerického trhu práce, které jsou na probramu ve 14:30 a mohly by vyvolat zajímavou reakci na trzích.

Ropa WTI, D1 interval. Zdroj: xStation5